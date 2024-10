Hermanos peruanos apuñalados mortalmente en fiesta en Nueva York: comunidad pide justicia

Decenas de familiares, amigos y miembros de la comunidad se reunieron anoche en Soundview, El Bronx (NYC), para lamentar el doble homicidio de dos hermanos de Perú sucedido el domingo, y pedir justicia.

El Departamento de Policía de Nueva York dijo que Leider Guevara Cubas (27) y su hermano menor, Héctor, de 24 años, fueron apuñalados alrededor de las 5 a.m. del domingo en Stratford Av, cerca de Westchester Av. Los trasladaron al Jacobi Medical Center, pero no pudieron salvarlos.

Ambos hermanos vivían juntos. “Pensé que estaban vivos y no me importaba su condición, pero que estuviesen vivos”, dijo a News 12 Merly, viuda de Leider. “Llegué y me dijeron: ‘No, los dos ya (están) muertos'”.

Nadie ha sido detenido por el doble crimen. Anoche el grupo reunido pidió justicia para los dos jóvenes, diciendo que eran muy trabajadores.

La viuda de Leider dijo a Daily News que su esposo fue a practicar deportes y luego a una fiesta, pero nunca regresó a a casa. Ahora su niño de 4 años quedó huérfano. “Mi hijo y mi padre siempre solían estar juntos. Su padre siempre estaba allí. Lo único que quiero es justicia porque él siempre estaba con su padre y su padre dijo que nunca dejaría a su hijo”.

Los hermanos estaban en una fiesta con el primo de su madre cuando su pariente decidió irse a casa. Pero ellos optaron por prolongar la noche y dirigirse a una segunda fiesta en la misma cuadra. Aproximadamente a las 4:50 a.m. tuvieron un altercado con un grupo de hombres afuera del lugar de la segunda fiesta que terminó con ambos hermanos apuñalados, según la policía.

Héctor fue herido en el abdomen y Leider en el pecho. Gilmer Saldaña fue testigo del confuso incidente y dijo que hubo una discusión sobre mujeres afuera de la fiesta.

El crimen ocurrió a pocos metros de donde Jesús García Desiderio, un padre de dos hijos de 46 años, fue golpeado mortalmente en febrero. Tres meses después Alejandro Gonzalez (23) fue detenido en Connecticut y trasladado a Nueva York, donde está detenido en Rikers Island a la espera de ser juzgado.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos sobre el caso del domingo. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En general en la ciudad de Nueva York son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre más de 65 personas murieron por arma blanca en 2024, por encima de 54 a este mismo momento el año pasado. Eso deja un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

Hubo 4,493 casos de apuñalamientos en 2023 hasta principios de diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%.

Un reporte previo de NYPD alertó en agosto del año pasado que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019). Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.