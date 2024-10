Hombre arrestado por estar armado cerca de mitin de Trump negó querer matarlo

El hombre arrestado el pasado fin de semana por estar armado cerca de un mitin de Donald Trump en Coachella, California, negó cualquier intención de asesinar al expresidente y anunció una demanda contra el alguacil del condado de Riverside, Chad Bianco, por difamación.

El sujeto, identificado como Vem Miller, de 49 años, fue puesto bajo custodia con dos armas cargadas y un cargador de alta capacidad, pero fue liberado el mismo día bajo una fianza de $5,000 dólares.

El alguacil Bianco afirmó que sus agentes probablemente habían frustrado un intento de asesinato, aunque reconoció que “no hay absolutamente ninguna forma de saber realmente lo que había en la cabeza del sospechoso”. En declaraciones al Los Angeles Times, Miller explicó que llevaba sus armas para protección personal debido a amenazas de muerte recibidas y que las afirmaciones del alguacil eran “totalmente falsas”.

Sospechoso planea demandar al condado de Riverside

Asimismo, el sujeto mencionó que sus abogados están preparando una “demanda masiva” contra el condado de Riverside. Las autoridades no han encontrado evidencia de que Miller planeaba atacar a Trump, pese a las acusaciones.

Miller fue ingresado en el Centro de Detención John J. Benoit en Indio, California. Fue acusado de poseer de armas de fuego cargadas. Las armas fueron encontradas después de registrar la camioneta negra de Miller en un puesto de control cerca de Coachella, donde Trump asistía al mitin electoral.

El Servicio Secreto, que está llevando a cabo una investigación, emitió un comunicado el domingo en el que indicó que el expresidente no había estado en peligro.

El periódico The Times, que citó a varias fuentes bajo condición de anonimato, dijeron que no habían descubierto ninguna evidencia que mostrara que Miller tenía la intención de dañar al expresidente. EL sujeto explicó al diario que apoya a Trump y que no tenía intenciones de hacerle daño. Precisó que llevaba armas en cumplimiento de sus derechos de la Primera Enmienda para defenderse.

Miller también señaló que se identifica principalmente con la ideología libertaria, aunque en el pasado apoyó al expresidente demócrata Barack Obama. Se opuso al republicano George W. Bush y a muchas de sus políticas, incluida la Ley Patriota y la guerra de Irak.

Con información de EFE

