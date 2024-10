Javier Aguirre responde con contundencia acusaciones del Tuca Ferretti

El director técnico de la selección de México, Javier ‘Vasco’ Aguirre, decidió responder a las declaraciones realizadas por el veterano entrenador Ricardo ‘Tuca’ Ferretti sobre la imposición de jugadores que existe dentro del combinado nacional tras las primeras convocatorias del estratega que busca tener la mejor actuación posible de cara al Mundial de la FIFA de 2026.

Durante la conferencia de prensa previa al partido amistoso que disputará el Tri contra la selección de Estados Unidos, el estratega azteca aseguró que él tiene plena independencia en sus decisiones al momento de elegir a los jugadores que formarán parte de su convocatoria y que por los momentos no existe nadie que le imponga algún jugador.

“Nunca jamás en la vida, nada ni nadie, que no sea mi cuerpo técnico, se ha atrevido a insinuarme un jugador, si hay una persona que diga, ese día se acabó Javiercito, lo único que tengo es mi patrimonio, cuerpo técnico, jugadores, me muero con la mía. Esto es muy fácil, hay que demostrar y pues no”, expresó.

“Las críticas vienen porque el equipo no jugó bien los 90 minutos y no ganó un partido en el que era favorito. Soy autocrítico y lo de afuera me alimenta. Tomamos estos partidos de preparación para ver jugadores; el mes que viene ya tendremos un partido oficial (en la Liga de Naciones de Concacaf) para meternos en la ‘Final Four’ y entonces tomaremos a los mejores”, agregó el Vasco al considerar que este tipo de críticas se deben al empate 2-2 que registró el equipo en el partido amistoso que disputaron contra el Valencia de España.

Enfocado en vencer a USA

El director técnico mexicano reconoció que la selección de Estados Unidos es un rival muy fuerte que le ha dado muchas complicaciones al Tri en los últimos años, por lo que enfatizó que han trabajado en eso las últimas semanas para poder tener las mejores opciones posibles en el terreno de juego.

“Le va a dar mucho empaque a la selección de Estados Unidos, es un buen técnico; usará un método de trabajo europeo, distinto, ni mejor peor y ya contra Panamá se vio su mano”, dijo.

Para finalizar resaltó la importancia de tener a dos jugadores históricos de la selección mexicana como lo son el guardameta Guillermo Ochoa, el centrocampista Andrés Guardado, quienes recibirán un homenaje por la impresionante trayectoria que tuvieron con el Tri.

