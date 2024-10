Mujer hace 4 grandes cambios en su rutina y consigue ahorrar $200 al mes

La inflación ha provocado que los precios de los productos básicos y servicios aumenten constantemente, por lo que muchos están buscando formas de ahorrar dinero mes a mes.

Jen Glantz, quien es colaboradora para el sitio web de Insider, ha descubierto algunas formas en que las personas pueden llegar a ahorrar de manera significativa, lo cual se puede traducir a unos $200 dólares más en el bolsillo.

Desde vender artículos del hogar hasta optimizar el uso de la energía, pequeños cambios en tu estilo de vida pueden generar un ahorro significativo. En el artículo, te mostramos los 4 métodos prácticos y efectivos para reducir tus gastos mensuales y mejorar tus finanzas personales recomendados por esta mujer.

4 maneras en las que podrías ganar o ahorrar hasta $200 al mes

1) Vende artículos del hogar que ya no necesitas

Marketplace, en Facebook, es de gran ayuda para vender muebles u otros artículos de segunda mano. (Foto: Shutterstock)

Una de las formas más fáciles de generar ingresos adicionales es vender los artículos que ya no necesitas o utilizas en casa. Ya sea ropa, muebles o accesorios, hay muchas plataformas en línea donde puedes publicar tus productos y ganar dinero rápidamente.

Dedica entre 30 y 45 minutos cada fin de semana para revisar lo que ya no necesitas y publicar esos artículos en las plataformas. Aunque la cantidad de dinero que obtengas varía según el tipo de objeto, puedes ganar fácilmente entre $50 y $100 al mes. La clave está en ser constante y aprovechar esos ingresos extra para destinarlos a tu fondo de emergencia o a tu cuenta de ahorro.

Algunas de las aplicaciones más populares para vender artículos usados incluyen:

* Poshmark: Ideal para ropa y zapatos.

* Facebook Marketplace: Perfecta para muebles y objetos variados como utensilios de cocina o decoraciones.

* OfferUp: Excelente para muebles y artículos para el hogar.

2) Reduce tu factura de electricidad

En verano es cuando más se elevan las facturas eléctricas. (Foto: Shutterstock)

El costo de la electricidad es uno de los gastos más elevados en muchos hogares, especialmente durante los meses de verano, cuando el aire acondicionado se utiliza con mayor frecuencia. Sin embargo, con algunos ajustes en tus hábitos diarios, puedes reducir tu consumo de energía y, por lo tanto, tu factura mensual, como los siguientes:

* Apaga el aire acondicionado cuando no estés en casa. Si trabajas desde casa, trata de mantener las persianas o cortinas cerradas para evitar que el calor entre y solo enciende el aire acondicionado por períodos cortos.

* Desconecta los aparatos eléctricos cuando no los utilices. Esto incluye cargadores de teléfonos, microondas y televisores, ya que incluso cuando no están en uso, consumen energía.

* Optimiza el uso de electrodomésticos como la lavadora y el lavavajillas. En lugar de usarlos varias veces a la semana, intenta reducir su uso a una o dos veces.

Estos pequeños cambios pueden ayudarte a ahorrar entre $15 y $20 al mes, dependiendo del tamaño de tu hogar y tu consumo de energía. Además, te permitirá ser más consciente de tu huella energética y su impacto en el medio ambiente.

3) Evita el desperdicio de alimentos

Con una buena planificación semanal de tus comidas, evitarás que muchas de ellas terminen en la basura. (Foto: Shutterstock)

Otro gasto que puedes reducir considerablemente es el de los comestibles. El desperdicio de alimentos es un problema común en muchos hogares, lo que resulta en dinero tirado a la basura. Ser más consciente de cómo y cuándo consumes los alimentos que compras puede ayudarte a ahorrar una cantidad significativa en tu factura de supermercado.

Algunas estrategias para reducir el desperdicio de alimentos son:

* Planifica tus comidas semanalmente: Esto te ayudará a comprar solo lo que realmente necesitas y evitarás que ciertos alimentos se queden olvidados en la despensa o el refrigerador.

* Congela los alimentos antes de que se echen a perder: Si ves que tienes productos frescos como verduras o frutas que no consumirás a tiempo, conviértelos en platos como sopas o guisos que puedas congelar. Esto no solo te ahorra dinero, sino también tiempo, ya que tendrás comidas listas para días futuros.

* Compra con cupones y busca ofertas: Muchas tiendas de comestibles ofrecen cupones o descuentos semanales en productos básicos. Aprovechar estas promociones puede reducir tu gasto en alimentos hasta en un 10 %.

Al aplicar estas estrategias, puedes ahorrar entre $50 y $80 al mes en tu compra de supermercado, lo que se suma a un ahorro considerable a lo largo del año.

4) Opta por productos de limpieza genéricos

Muchos productos de limpieza que no son de marca son igual de efectivos que estos. (Foto: Shutterstock)

Los productos de limpieza son una parte necesaria del presupuesto mensual de cualquier hogar, pero la marca que elijas puede marcar una gran diferencia en tus gastos. Optar por productos de marca blanca o genéricos en lugar de marcas conocidas puede ayudarte a ahorrar entre $15 y $30 al mes.

Los beneficios de los productos de marca genérica son:

* Más económicos: Las marcas blancas suelen ser más baratas porque no invierten tanto en publicidad como las grandes marcas. Sin embargo, la calidad es muy similar.

* Promociones frecuentes: Muchos supermercados ofrecen descuentos adicionales en sus propias marcas, lo que aumenta aún más los ahorros.

Por ejemplo, si sueles gastar $5 en un detergente de marca reconocida, cambiar a una opción de marca blanca por $1 te permitirá reducir significativamente este gasto. Con el tiempo, verás cómo estos pequeños ahorros suman.

Ahorrar dinero mes a mes no tiene por qué ser un proceso complicado ni llevar mucho tiempo. Aplicando estos consejos sencillos en tu vida diaria, puedes reducir tus gastos de manera significativa y destinar ese dinero a tus ahorros o a metas financieras más grandes.

¡Comienza a ahorrar hoy mismo y observa cómo tu esfuerzo se refleja en un mayor control sobre tu economía personal!

Sigue leyendo:

* 4 hábitos chinos que te ayudarán a ahorrar hasta el 45% de tu salario

* Cómo crear un presupuesto que se adapte a las necesidades del hogar

* Día Mundial del Ahorro: 5 aplicaciones que te ayudarán a ahorrar dinero