Pareja en Kuwait se divorcia 3 minutos después de su boda por mal comentario del esposo

Una pareja en Kuwait podría haber establecido un récord mundial por tener uno de los matrimonios más breves jamás registrados, con una duración de tan solo 3 minutos.

Según diversos informes, la separación se produjo luego de que el novio llamara a su esposa “estúpida” tras tropezar al salir de la ceremonia nupcial. El insulto desató una reacción inmediata de la novia, quien solicitó la anulación del matrimonio antes de que pudieran siquiera abandonar el edificio como marido y mujer.

Este insólito evento ha captado rápidamente la atención en redes sociales, generando una ola de comentarios y debates sobre el respeto en las relaciones, así como la creciente tendencia de matrimonios y divorcios rápidos. X, (antes Twitter), se convirtió en el epicentro de las discusiones, donde algunos usuarios compartieron sus propias experiencias y otros reflexionaron sobre lo increíble del breve matrimonio.

Un insulto que lo cambió todo para acabar con un matrimonio recién celebrado

El incidente tuvo lugar justo después de que la pareja fuera declarada oficialmente casada. Mientras ambos se dirigían a la salida, la novia tropezó, lo que desató una desafortunada reacción del novio. En lugar de ofrecerle apoyo, el hombre se burló de ella, llamándola “estúpida”, según reportes locales.

La novia, aparentemente ofendida y humillada por la situación, decidió no tolerar el comentario y solicitó la disolución del matrimonio al instante. Sin más, la pareja se separó minutos después de haberse casado.

El novio tuvo un mal comportamiento con su esposa justo cuando acababan de casarse. (Foto: Shutterstock)

Este caso ha sido calificado por medios internacionales y usuarios de redes como uno de los matrimonios más cortos de la historia. Aunque no existen registros oficiales que confirmen si efectivamente es el matrimonio más breve de todos los tiempos, sin duda se ha posicionado como uno de los más comentados en la web.

El incidente ha provocado una ola de reacciones en plataformas como X, donde usuarios compartieron sus opiniones. Un comentario que se viralizó decía: “Fui a una boda donde el novio se pasó el discurso burlándose de su esposa, igual que su padre. Ella debería haber hecho lo que hizo esta mujer”.

Otros simplemente mostraron asombro por la rapidez del divorcio. Un usuario calificó la situación como “increíble”, mientras que otros reflexionaron sobre cómo los matrimonios a veces no sobreviven ni siquiera el día de la boda si no hay respeto entre las partes.

Este extraño acontecimiento sucede en un contexto en el que cada vez más figuras públicas están cambiando la percepción sobre el matrimonio y el divorcio. Una de las voces más destacadas es la de la modelo, escritora y presentadora de podcast, Emily Ratajkowski, quien recientemente hizo una reflexión sobre el estigma que rodea al divorcio, especialmente entre las mujeres jóvenes.

Ratajkowski, quien se casó a los 26 años y se separó 6 años después, ha dicho que divorciarse a una edad temprana puede ser liberador y un paso positivo para muchas mujeres. “Parece que muchas jóvenes se están divorciando antes de cumplir los 30”, señaló en su podcast. Además, describió los 20 años como una etapa difícil, pero destacó lo positivo de llegar a los 30 con más claridad sobre lo que se quiere en la vida y la libertad de haber dejado atrás un matrimonio que no funcionó.

La modelo también destacó que el divorcio ya no debería ser visto como un fracaso, sino como una oportunidad para redescubrirse. “No hay nada mejor que tener treinta y tantos, todavía estar de moda, tal vez tener un poco de tu propio dinero, y haber probado esa fantasía del matrimonio para luego darte cuenta de que quizá no era lo que parecía”, comentó Ratajkowski.

El caso de la pareja de Kuwait no es el único que ha dado de qué hablar en los últimos tiempos. Con la creciente cantidad de matrimonios cortos y divorcios rápidos, especialmente entre los jóvenes, este tipo de situaciones se está volviendo más común, a medida que las personas priorizan su bienestar y no temen romper relaciones que no les aportan.

Sigue leyendo:

* Abandonó a su esposa el día de su boda porque bailó una canción provocativa en la fiesta

* Hombre se vuelve viral por festejar su divorcio con todo y banda

* Se divorcia a los dos días de haberse casado al enterarse que su esposa era hombre