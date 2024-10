Messi muestra su felicidad luego de su brillante partido ante Bolivia: “Me encanta estar acá”

Este martes la selección de Argentina se quedó con el triunfo ante Bolivia con goleada incluida de 6-0 en el Estadio Monumental de River en Buenos Aires por la fecha 10 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026.

Los flashes del partido fueron todos para Lionel Messi. Quien tuvo un brillante partido anotando tres goles y dando otras dos asistencias. El capitán de la Albiceleste volvió casi un año después a jugar en suelo argentino y dejó a más de 80,000 personas coreando su nombre.

Luego del partido Messi dio declaraciones a la presa y no dejó de mostrarse contento por el triunfo y por el gran apoyo de los argentinos en el Monumental de la capital argentina.

“Es muy lindo venir acá, sentir el cariño de la gente. Me emociona cómo gritan mi nombre, la conexión que hay con ellos, estamos disfrutando todos. Me encanta estar acá, jugar acá. Estoy feliz por esto y el triunfo”, señaló el astro argentino.

Messi marcó tres goles por Argentina. Crédito: Gustavo Garello | AP

A pesar de sus 37 años, ser el capitán y jugador más experimentado de la selección. Messi no pudo ocultar su felicidad por vestir la camiseta albiceleste y afirmó que “parece un pibe” cada vez que juega para Argentina.

“Me mueve esto, disfrutar de esto, ser feliz donde estoy, estando con mis compañeros. A pesar de la edad cuando estoy acá parece que soy un pibe por las boludeces que hago porque me siento cómodo, mientras vea que me siento bien y pueda seguir ayudando al equipo como yo pretendo, seguiremos disfrutando“, explicó.

Con respecto precisamente de la edad a Messi se le consultó sobre la posibilidad de estar presente en la Copa del Mundo 2026. Torneo para el cual queda menos de dos años y aunque el argentino aún no lo tiene claro, tampoco descarta su presencia para la próxima cita mundialista.

“La verdad que no me puse fecha ni plazo simplemente estoy disfrutando de todo esto. Me emociona estar acá y sentir el cariño de la gente porque sé que pueden llegar a ser los últimos partidos“, inició el capitán argentino.

“Ahora me queda el final de temporada, empezar el año haciendo una buena pretemporada. El año pasado no la tuve porque tuvimos mucho viaje de un lado a otro, que era lo que necesitaba el club, pero no fue una buena pretemporada, estaba con la cabeza pensando mucho en la copa y por ahí me cuidé de más y a veces es peor. Terminar bien el año y empezar a preparar otra vez el año, ir viendo paso a paso y seguir disfrutando día a día“, cerró Messi.

Argentina tendrá sus dos últimos partidos del año el próximo 14 y 19 de noviembre por fecha de Eliminatorias. Donde le tocará visitar Paraguay y recibir a Perú, encuentros que le podrían asegurar su boleto de clasificación al Mundial 2026.

Sigue leyendo:

Messi, con ‘hat trick’ y dos asistencias, comanda goleada de Argentina sobre Bolivia

Colombia se dio un festín ante una pobre Chile

Paraguay remontó ante Venezuela y se metió en puestos de clasificación al Mundial