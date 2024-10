Abuelo muerto y tres heridos: otro incendio por batería de litio en Nueva York

Georgiy Kizyun, abuelo de 69 años, murió y otros dos residentes y un bombero resultaron heridos ayer en un incendio de madrugada generado por una batería de iones de litio en Brighton Beach, Brooklyn (NYC).

Dos personas tuvieron heridas leves y otra requirió cirugía, reportó CBS News. Según el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), ésta fue la 4ta muerte por fuego generado por una batería de iones de litio este año en la ciudad. Hasta julio se habían contado 138 incendios y 55 heridos por causas similares.

Las llamas estallaron ayer poco antes de las 4 a.m. del miércoles en el 2do piso de un edificio de apartamentos en Brighton 3rd St. Cuando llegaron los bomberos, se encontraron con fuego proviniendo del dormitorio trasero, donde encontraron a la víctima de 69 años. También hallaron una bicicleta eléctrica y baterías en esa habitación, describió ABC News.

“Los ocupantes estaban en casa en el momento del incendio, oyeron que la batería fallaba, hizo un ruido. Intentaron apagar el fuego, pero claramente no pudieron hacerlo”, dijo el jefe de bomberos del FDNY, Dan Flynn, en el lugar.

“El dispositivo estaba bloqueando la salida de la persona que sucumbió a sus heridas. Ese es un mensaje que hemos estado transmitiendo desde el principio: no coloque estos dispositivos entre usted y la puerta de entrada. Debe tener un plan, asegúrese de poder salir”, recalcó Flynn.

Los bomberos añadieron que la batería de iones de litio se había comprado por Internet y no parecía ser un dispositivo certificado. También destacaron la importancia de llamar al 911 de inmediato y asegurarse de que los detectores de humo funcionen correctamente. En este caso no había alarmas de humo en el apartamento. “No intenten apagar estos incendios. Llamen al 911, déjennos ir a apagarlos. No podrán apagarlos ustedes mismos”, insisitió Flynn.

Cuatro personas han muerto en incendios provocados por baterías de iones de litio en lo que va de año, en comparación con 14 a estas alturas en 2023. Si bien ha habido una mejora, los funcionarios recuerdan que incluso una sóla muerte es demasiada.

En julio la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una ley que prohíbe la venta de baterías que no cumplan con ciertos estándares de fabricación y exige que los minoristas proporcionen manuales para las baterías y materiales de formación para los socorristas.

A nivel nacional, en mayo la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Establecimiento de Estándares de Consumo para Baterías de Iones de Litio, promovida por el congresista Ritchie Torres (NY), que requiere que la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC) establezca un estándar de seguridad para estos dispositivos.

El uso de bicicletas eléctricas se ha vuelto más común en NYC como medio personal y laboral para repartir comida y otros productos tras la pandemia. Pero han generado un problema grave: las baterías de iones de litio que se encuentran en su interior causaron en 2023 cientos de incendios y al menos 18 muertos, muchos de ellos hispanos. Se estima que hay 60,000 trabajadores de entrega en Nueva York, la mayoría inmigrantes.

También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles. En agosto un niño mexicano de 13 años recién llegado a Nueva York murió en un accidente de moto en El Bronx.