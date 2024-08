Ciclista adolescente murió golpeado por camión en Nueva York; amigo herido

Dos adolescentes que viajaban en una bicicleta eléctrica en Brooklyn (NYC) fueron atropellados por un camión ayer, muriendo uno de ellos.

Los adolescentes, de 15 y 16 años, se desplazaban en en bicicleta alrededor de la 1:50 p.m. del lunes cuando fueron atropellados por un camión que giraba a la derecha desde Ditmas Ave. hacia Coney Island Ave.

Según la policía de Nueva York, los menores inicialmente circulaban detrás del camión en Ditmas Ave. y se movieron hacia el lado derecho justo cuando el conductor giraba en esa misma dirección.

Paramédicos (EMS) transportaron a ambos heridos al Maimonides Hospital y el pasajero de 15 años fue reportado en condición estable, pero el joven que conducía la bicicleta no pudo salvarse. Su identidad no fue conocida de inmediato. El conductor del camión permaneció en el lugar. No se anunciaron arrestos hasta anoche, reportó Daily News.

A principios de este mes Amesha Keys, madre de 31 años, murió arrollada a unas cuadras de su casa en Queens por un bus MTA que al parecer huyó de la escena.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En mayo una abuela boricua de 71 años murió al ser arrollada por un conductor que huía de la policía en Brooklyn (NYC) y abandonó la escena subiéndose al Metro. Irónicamente apenas horas antes la gobernadora Kathy Hochul había firmado la llamada Sammy’s Law que reduce el límite de velocidad a 20 mph e incluso 10 mph en algunas calles de los cinco condados de NYC para proteger a los peatones. En lo que va de este año más de 40 personas han muerto arrolladas en la ciudad.

Previamente, en diciembre la gobernadora Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.