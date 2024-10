Alicia Machado: rol de madre y descarta ser “conflictiva”

Alicia Machado está muy emocionada por su participación en los Premios Billboard de la Música Latina 2024, que se llevarán a cabo el domingo 20 de octubre. La venezolana ha compartido consejos de belleza ideales para la alfombra roja y ha compartido sus preferencias en cuanto a las candidatas para Miss Universe, un certamen que se aproxima rápidamente.

La actriz también abrió su corazón al hablar sobre la adolescencia de su hija Dinorah, de 16 años, y cómo enfrenta los retos que eso conlleva. Además, se refirió a los estigmas y críticas que ha enfrentado a lo largo de su carrera, defendiendo que siempre ha hablado con sinceridad y ha alzado la voz por lo que considera justo.

“Bien, bien… ahí la llevamos, precisamente por eso me encanta estar en los Billboard, porque me conecto con esa juventud, con esa música, esas cosas que estoy hora como madre batallando como guerrera, mamá solidaria también con mi hija en esta era tan dura que le está tocando vivir en esta época tan compleja. Mi hija gracias a Dios es una niña buena, tiene su lado mexicano es una niña muy noble, muy tranquila… Ahí la candela soy yo“, reveló en exclusiva para ¡HOLA! Américas.

Machado se mostró dispuesta a desmentir ciertos mitos sobre su personalidad, enfatizando su deseo de que las personas reconozcan la verdad detrás de su imagen pública. Con su participación en los Billboard y su papel como madre y figura pública, Alicia continúa siendo una voz influyente en la industria del entretenimiento.

“(Quisiera deshacer) el mito de que soy una persona conflictiva. Ese es un calificativo que me han dado desde hace muchos años, no me gusta, me desagrada, no me hace empoderarme, sino ‘desempoderarme’, es como ese reto social que tenemos actualmente las mujeres de que la que no es loca, es conflictiva, es problemática y yo lo adjudico a hablar con la verdad”, mencionó en exclusiva para la revista.

La modelo venezolana expresó que han confundido los términos: “Me he caracterizado por ser una mujer honesta y he tratado ser lo más transparente que me han permitido ser, porque a veces las mujeres lamentablemente no podemos usar nuestra voz como quisiéramos y yo no he podido usar mi voz como quisiera, me metería en muchos más problemas de los que ya me he metido”.

