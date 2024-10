Fidel Ambriz asegura que marcar a Tigres es lo mejor de su carrera

El jugador y uno de los principales refuerzos de Rayados de Monterrey para el presente torneo Apertura 2024 de la Liga MX, Fidel Ambriz, se mostró confiado del partido que disputará su equipo este fin de semana ante los Tigres de la UANL en la Jornada 12 de la competencia azteca.

En declaraciones ofrecidas para TUDN, el jugador resaltó que ya conoce muy bien lo que representa enfrentar y marcarle un gol al cuadro universitario; esto al recordar el tanto que anotó en mayo de 2023 a los felinos en las semifinales de la Concacaf Champions League al que consideró como el punto más alto de su carrera profesional.

“Fue un momento muy bonito en mi carrera. Todas esas semanas porque fue justamente una semifinal de vuelta. Íbamos abajo en el marcador (en la ida terminaron 2-1 en contra) y fue como el parteaguas de la serie porque fue el 1-0 (2-2 global). Nos soltamos como equipo, en lo personal también, la calidad de ese gol que fue con mi pierna inhábil, el momento del partido sí fue muy bonito”, expresó.

“Entonces después se nos dio el campeonato que también terminé como mejor jugador joven. Fue a lo más alto que he llegado en mi carrera, hablando futbolísticamente. También el equipo estaba muy bien, por eso llegamos a ser campeones en León, pero han sido momentos muy bonitos”, agregó.

Para finalizar el jugador de 21 años sostuvo que no desea solo ser recordado por sus goles, sino también por convertirse en un líder para Rayados debido a que llegó a ser capitán del Club León cuando formó parte de la organización

“Primero que nada de mí, de ese deseo, de esa pasión que le tengo al fútbol, de ese amor, es una profesión muy bonita que si yo juego futbol es porque me gusta y que me pagan por hacerlo, digo (algo que) no tiene precio, son cinco o seis horas que estoy en el club”, dijo.

“Comer bien, entrenar bien, estudiar al rival cuando sea necesario, descansar bien, todo ese entrenamiento invisible sale de mí y obviamente de la preparación que me pueden ayudar todo el staff, el cuerpo técnico de ahora de Rayados”, concluyó.

