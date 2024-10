J Balvin se rinde ante Karol G: “Empodera fuertemente a todo el mundo”

El cantante colombiano J Balvin no “titubeó” ni un momento al alabar y elogiar a su compatriota Karol G durante su reciente aparición en uno de los eventos de la Semana de la Música Latina de Billboard.

Durante la plática que llevó a cabo en la ciudad de Miami, Florida, el intérprete de 39 años inició la conversación hablando sobre su carrera misma y la forma en la que se convirtió en uno de los primeros exponentes de un “movimiento” que alberga, actualmente, un gran número de exponentes del reggaetón colombiano.

Antes en Colombia eran muy pocos. Al principio sí estuve solo. No porque era el mejor; simplemente porque trabajé y se permitió que yo fuera de los primeros que se abriera la puerta dentro del reggaetón en Estados Unidos” J Balvin – Cantante

En un momento de la entrevista, y después de mencionar que en décadas anteriores existían grandes artistas sudamericanos como Shakira, Carlos Vives, Juanes, entre otros, J Balvin reveló que vio una oportunidad para representar a su país a través de este género.

Por lo anterior, y retomando la gran variedad de artistas que actualmente forman parte de la música colombiana, el intérprete de “Mi Gente” no dudó en mencionar a Karol G como una de las máximas exponentes de su país y de la industria latina ante el mundo.

¿Qué dijo J Balvin de Karol G?

En la misma conversación, el cantante latino reveló que fue testigo del crecimiento de la carrera de Karol G a través de los años, además de alabar su capacidad de “resiliencia” para consolidarse como una de las grandes artistas del momento.

Carolina es una persona que hay que admirar y a la que se respeta muchísimo. Tuve la oportunidad de ver todo su proceso, toda su paciencia y su resiliencia para aguantar hasta que finalmente llegó su momento” J Balvin – Cantante

De acuerdo con J Balvin, y luego de augurar que el éxito de Karol G apenas inicia, “yo siempre tuve fe en que ese momento llegaría, y ella lo sabe y pienso que apenas ha comenzado, creo que queda mucho por hacer”, el cantante también mencionó que su compatriota, a través de su música, ha logrado empoderar a la gente a través de un mensaje de superación.

Ella es definitivamente la mujer empodera fuertemente a todo el mundo, no solamente a las mujeres, sino a todas las personas que sueñan y dicen que se puede” J Balvin – Cantante

Actualmente, y luego de la finalización de su exitosa gira “Mañana Será Bonito Tour” en julio pasado y su posterior presentación en el festival Rock in Rio, Karol G anunció su retiro de los escenarios por lo que resta del 2024.

Sin embargo, y a pesar de alejarse de las presentaciones en vivo, la intérprete de “Tusa” no ha dejado de trabajar. Y el mejor ejemplo de lo anterior es su próxima colaboración con la cantante iraní Sevdaliza, “No Me Cansaré”, la cual verá la luz en algún momento del mes de octubre.

Continúa leyendo:

J Balvin se consolida como el segundo latino más escuchado en Spotify

Difunden primer adelanto y fecha de estreno de la nueva canción de Karol G

Tunden a Karol G en redes sociales por foto en donde posa junto a “Diddy” Combs