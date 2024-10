Messi recibe reconocimiento por ser el futbolista con más títulos en la historia

Sin duda alguna Lionel Messi es considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Y es que más allá de su talento, sus campeonatos conseguidos hablan por si solo pues hace poco tras ganar su segunda Copa América; el argentino se convirtió en el futbolista con más títulos ganados con 46.

Ante esta hazaña de ser el futbolista con más títulos el prestigioso diario español Marca ha decidido otorgarle un reconocimiento este jueves por este difícil logro en sus casi 20 años de carrera como profesional.

En la ceremonia Messi fue sorprendido con un video en el que recopilaron cada uno de sus títulos colectivos e individuales. Incluso algunos que ni el propio Leo recordaba.

“No contabilizo los títulos. Sobre todo, los individuales. Fue espectacular ver el vídeo. Se me pasan muchas cosas por la cabeza. También hemos pasado momentos complicados. No todo es bonito. Las decepciones me ayudaron a crecer”, comentó Messi sobre el acto.

Lionel Messi anotó tres goles en la victoria de Argentina ante Bolivia. Crédito: AP

“Vi fotos de mi primer trofeo de niño, pero no lo recuerdo. Seguramente, como alguno de mis hijos, no era consciente de todo lo que iba a venir. Disfruté del fútbol desde muy pequeño. Es mi pasión”, comentó Messi sobre el recuerdo de su primer título jugando al fútbol.

A lo largo de su carrera Messi ha conseguido títulos de todos los estilos y colores. Desde Copa América y Mundial y Juegos Olímpicos con Argentina, hasta cuatro Champions League, siete Copas del Rey y tres Mundiales de Clubes con el FC Barcelona.

“Pude cumplir todos mis sueños y logré muchos más de los que soñaba cuando chico. Dios me lo regaló. Pude conseguir el sueño más grande de un jugador que es un Mundial. Gané muchos títulos en el club de mi vida que es el Barcelona. También gané en París y ahora con Inter. Luchas con seguir consiguiendo muchas más cosas”, recapituló Messi.

Además de los 46 títulos colectivos Messi también cuenta con 56 distinciones individuales. Que van desde seis Botas de Oro, cuatro The Best, nueve como Mejor Futbolista de la temporada en Europa y por supuesto los más destacados, los ocho Balones de Oro.

