Tim Howard le pide a Pulisic más compromiso como líder del USMNT

La nueva era de Mauricio Pochettino al frente de la selección de Estados Unidos inició con una victoria ante Panamá, pero también con un revés ante México en la reciente fecha FIFA en la que el USMNT jugó dos amistosos.

Para estos encuentros el líder y uno de los capitanes de la selección, Christian Pulisic, no asistió a la convocatoria ya que arregló un par de días de descanso con el entrenador al tratarse de dos encuentros amistosos sin relevancia.

Sin embargo, el atacante del Milán parece recibir críticas por ni siquiera apoyar al USMNT desde las gradas. Al menos así lo señaló un histórico de la selección estadounidense como Tim Howard recientemente, quien le pidió al “Capitán América” más compromiso con la selección.

“Los fanáticos estadounidenses han soportado la debacle de la Copa América y luego el despido de Gregg Berhalter. No es de extrañar que estuvieran hambrientos de un nuevo comienzo y una gran actuación. No es de extrañar que se sintieran decepcionados cuando no se produjo. Especialmente contra México“, inició Howard a través de la columna que escribe para Daily Mail en el Reino Unido.

Christian Pulisic apuesta por la intensidad del equipo. Crédito: John Raoux | AP

“Especialmente cuando su jugador estrella no estaba a la vista. Christian Pulisic dejó el equipo para reincorporarse al AC Milan y limitar su carga de trabajo. Los aficionados tienen todo el derecho a sentirse frustrados en un momento tan crucial. Pulisic es nuestro jugador más importante, nuestro mejor jugador, y este no fue un campo de entrenamiento normal de la selección nacional de Estados Unidos. Marcó el inicio del reinado de Pochettino y la cuenta regresiva para la Copa Mundial de 2026″, continuó.

Y aunque Howard no dudó que Pulisic esté comprometido con su selección. Si pidió al astro del Milán estar más entregado al equipo como uno de los capitanes y figura.

“Christian es un buen líder de este grupo. Nadie puede cuestionar su compromiso con la selección nacional de Estados Unidos y nadie puede negar que necesita cuidar su cuerpo. Pero incluso si no juega, debería estar ahí para crear cultura y dar ejemplo. He sido un jugador veterano y con una gran personalidad en el vestuario”, cerró el ex arquero.

Si alguien sabe de compromisos con el USMNT ese es Tim Howard. El ex guardameta vistió la casaca estadounidense en 121 ocasiones, y es considerado uno de los jugadores históricos más importantes para la selección de las barras y las estrellas.

