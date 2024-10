¿Cuándo y a quiénes les llegará primero el cheque de Seguro Social con nuevo aumento por COLA de 2.5%?

Nueva York – Los beneficiarios que recibirán primero los cheques de la Administración del Seguro Social (SSA) con el aumento de 2.5% del COLA (Ajuste por costo de vida) para el 2025 serán los del Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) el 31 de diciembre.

Ese día, a casi 7.5 millones de beneficiarios de SSI les llegará de manera adelantada la transferencia del primer cheque correspondiente a enero.

La SSA envía con anterioridad el cheque a este grupo debido a que el 1 de enero es feriado o Año Nuevo. El 1 de cada mes es cuando usualmente se procesan los pagos a estos beneficiarios.

La oficina determinó que si la fecha de pago de su cheque de Seguro Social cae sábado, domingo o día festivo legal, los beneficios serán pagados el día hábil anterior a su fecha de vencimiento.

Usualmente, la Administración deposita los fondos a la mayoría de jubilados cada miércoles.

Si el miércoles programado para la entrega cae en un feriado, de igual manera, los fondos se pagarán el primer día hábil anterior.

Tras la primera ronda de pagos, la SSA tramita el día 3 los pagos a los beneficiarios que empezaron a recibir los fondos antes del 1 de mayo de 1997.

Seguidamente, la oficina se guía por un calendario de envíos con base en el día de cumpleaños de las personas.

Adicional a los 7.5 millones de cheques a los beneficiarios del SSI, unos 68 millones de beneficiarios del Seguro Social verán el nuevo ajuste en sus cheques mensuales anunciado el pasado 10 de octubre.

“Los beneficios del Seguro Social y los pagos de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) aumentarán un 2.5 por ciento en 2025 para más de 72.5 millones de personas en los EE. UU., anunció hoy (10 de octubre) la Administración del Seguro Social. En promedio, los beneficios del Seguro Social por jubilación aumentarán por más de $50 al mes a partir de enero”, lee el comunicado de la entidad de hace una semana.

El documento añade que, durante la última década, el promedio del aumento del ajuste por costo de vida (COLA) ha sido alrededor del 2.6 %.

La cifra de 2.5% está por debajo del 3.2% aplicable este año y del 8.7% del 2023.

Aún así, para el comisionado del Seguro Social, Martin O’Malley, el aumento servirá de alivio para los estadounidenses que batallan para llegar a fin de mes.

“Los beneficios del Seguro Social y los pagos de SSI aumentarán en 2025, y esto ayudará a millones de personas a mantenerse al día con los gastos a medida que la inflación ha comenzado a bajar”, declaró a través del comunicado.

A principios de diciembre, la agencia comenzará a notificar a las personas por correo postal sobre la nueva cantidad de sus beneficios.

Un aviso de COLA mejorado

“Este año, por primera vez, los beneficiarios del Seguro Social recibirán un aviso del COLA mejorado y rediseñado, que le facilita a los clientes encontrar la información que más necesitan. El aviso del COLA simplificado ahora tiene solo una página, utiliza un lenguaje sencillo y personalizado, y proporciona fechas exactas y cantidades en dólares de la nueva cantidad del beneficio de la persona y cualquier deducción”, especificó el Seguro Social.

Las personas que tienen una cuenta personal “my Social Security” pueden ver su aviso del COLA por internet antes y más fácil, recordó SSA.

El propósito del COLA es garantizar que el poder adquisitivo de los beneficios de Seguro Social y de SSI no se vea deteriorado por la inflación. “Está basado en el aumento porcentual en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W) desde el tercer trimestre del año pasado cuando se determinó un COLA hasta el tercer trimestre del año en curso. Si no hay un aumento, no puede haber COLA”, especifica la SSA en su página web.

El CPI-W es determinado por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos. Por ley, es la medida utilizada por la Administración del Seguro Social para calcular los COLA.

