David Beckham describe cómo es Messi en el Inter Miami: “Es el primero en llegar y el último en irse”

El astro argentino Lionel Messi llegó al Inter Miami en el verano de 2023 y en este 2024 tuvo su primera temporada completa con el equipo del sur de la Florida. Que a falta de solo una jornada para culminar la ronda regular están cerca de romper el récord de más puntos conseguidos en la campaña.

Este buen del Inter Miami sin duda viene de la mano con la llegada de Messi al equipo. Algo que el copropietario de la franquicia, David Beckham, tiene claro y recientemente comentó en una entrevista con Rio Ferdinand en su podcats el impacto del argentino en el equipo.

“Si tuviera que describir a Leo con una sola palabra, él es un ganador y no en el sentido de lo que ha ganado, pero sigue teniendo esa hambre de títulos, se sigue molestando cuando las cosas no salen de la manera correcta y cuando pierde un partido o cuando no está disponible por alguna lesión sigue ahí todos los días y en cada partido y es increíble de verlo”, inició el exjugador inglés.

Lionel Messi durante un partido entre el Inter Miami y el Charlotte FC. Crédito: Michael Laughlin | AP

Y es que Beckham dio algunos ejemplos del compromiso de Messi con el Inter Miami. Pues afirma que en el día a día el capitán del equipo es de los primeros en dar el ejemplo y está hasta el final en cada uno de los entrenamientos.

“Para explicarlo tengo que regresar al primer día que llegó a entrenar con Inter Miami, llegó cerca de las 6.50 am, no había nadie en el centro de entrenamiento y el entrenamiento empezaba a las 10“, inició Beckham su relato.

“Llegó a prepararse y prepararse, llega al gym, calienta, hace todas las cosas que esperarías que un jugador joven haga y ver que lo siga haciendo ahora a pesar de lo que ha ganado en su carrera, cuando esperarías que fuera más relajado, pero es todo lo contrario”, completó.

“Messi ese ese tipo de jugador que será siempre el primero en el gym y el último en salir del gym, un jugador que le gusta enseñarle a los jugadores jóvenes de la academia y ver los partidos de los jugadores más jóvenes”, enfatizó el exfutbolista británico.

