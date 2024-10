Messi vuelve a hablar del Mundial 2026 y sigue dejando la puerta abierta a jugarlo

En diciembre de 2022 Lionel Messi cumplió una de sus metas como futbolista: ganar la Copa del Mundo con Argentina. Este logro lo alcanzó a sus 35 años y luego de ganar grandes trofeos como la Champions League en cuatro ocasiones o la Copa América con su selección en 2021.

Ahora con sus 37 años y sin jugar ya en Europa el capitán de la Albiceleste se plantea si disputará la venidera Copa del Mundo en 2026 que se llevará a cabo entre México, Estados Unidos y Canadá; y para la cual falta poco menos de dos años.

En varias oportunidades se le ha consultado a Messi si pretende jugar el que sería su sexto Mundial. Y recientemente en la ceremonia del diario Marca, en la que se le entregó un reconocimiento por ser el futbolista con más títulos en la historia, el astro argentino volvió a hablar al respecto de la cita mundialista en 2026.

“Las cosas pasan por algo y no me adelanto a los acontecimientos. Trato de disfrutar día a día. Cuando llegue el momento se verá, no me gusta acelerar los tiempos. Ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien yo para estar feliz. Miro más eso que si voy a llegar o no”, explicó Messi sobre si dirá presente en la Copa del Mundo de 2026.

Messi celebrando la Copa del Mundo 2022 con Argentina. Crédito: Frank Augstein | AP

Y es que para Messi vestir la camiseta de la selección Argentina siempre será un privilegio que lo llena de felicidad. Por eso el capitán asegura que mientras tenga el nivel y pueda ser útil en la convocatoria de su selección, seguirá yendo a representar a su país.

“Me encanta jugar al fútbol. Hace poco estuve en un Monumental repleto con Argentina, coreando mi nombre y el de mis compañeros. He pasado por muchas malas con Argentina y agradezco el momento que estoy viviendo ahora. Aprovecho porque ya se va acabando el tiempo. El amor que tengo por este deporte es muy grande. Veníamos a hacer más grande a este club, no venía a retirarme. Tenemos suerte de conseguir más títulos”, cerró Leo.

Aunque aún faltan cerca de 20 meses para la Copa del Mundo 2026. Es evidente las ganas de Messi de querer estar ahí con su selección, por lo que no cierra la puerta a disputar su sexto Mundial al cual llegaría con casi 39 años.

