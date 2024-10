El cambio de imagen de Guty Carrera tras La Isla: Desafío Extemo

El actor Guty Carrera vivió una emocionante experiencia con su participación en el reality show La Isla: Desafío Extremo, en el que llegó a la final de la competencia que transmitió durante varios meses la cadena Telemundo.

Luego de pasar por diferentes retos, enfrentar la convivencia con varios desconocidos y también vivir momentos difíciles lejos de los suyos, el ecuatoriano tuvo también un cambio de imagen.

Al finalizar el programa, quedó con su cabello más largo de lo que acostumbra, al igual que una barba frondosa, que le daba una apariencia renovada.

Por esta razón, poco después de que terminara el programa de telerrealidad, acudió a Hoy Día, en donde le hicieron un cambio de look.

El encargado de hacerle esta transformación fue Gabriel Samra, también conocido como el mago de la belleza.

Luego de que le hicieran un corte de cabello y de barba, el artista, quien este año participó en La Casa de los Famosos 4, dijo: “Estoy listo, hace tiempo no me veía así, muchísimas gracias, me siento yo nuevamente”.

Penélope Menchaca le preguntó si la forma en la que se veía influyó en cómo se reconocía a sí mismo y él le respondió: “Sí, llega un punto en el que te sientes una persona distinta, por dentro sabes que eres el mismo, pero empiezas a tocar ciertas cosas de tu cuerpo que dices ‘esto no es mío’”.

Sin embargo, ahora que luce más remozado, comentó: “Ahora que me veo en el espejo digo ‘wow, volví a ser yo’. Estoy un poco más bronceado, eso sí, me quité 10 años, 10 libras, es impresionante, pero también es importante arreglarse para sentirse bien”.

Carlos Calderón fue otro de los que opinó sobre el cambio del artista: “Qué loco, parece tu tío”, bromeaba sobre cómo se veía al finalizar la Isla: Desafío Extremo.

Este cambio de look fue también por una razón: Guty Carrera estará en los Premios Billboard de la Música Latina 2024.

