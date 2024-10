Jennifer López estaría planeando su regreso “artístico” en 2025 tras su divorcio de Ben Affleck

La cantante estadounidense Jennifer López estaría planeando su “triunfal” regreso a la escena artística en 2025 luego del turbulento año que ha “padecido” luego de su separación de Ben Affleck.

De acuerdo con lo revelado por una fuente cercana a la también actriz de 55 años, al medio Daily Mail, JLo tendría una estrategia, de dos etapas, que “revitalizaría” su carrera. Según lo mencionado por el insider, la nacida en El Bronx buscaría que el siguiente año sea “el mejor de su carrera”.

En la información difundida, se reveló, primeramente, que la también empresaria buscaría volver a lo más alto de la escena artística a través de su más reciente trabajo en cine “Unstoppable”.

Se reveló que Jennifer López platicó con Matt Damon de manera “prolongada”. Crédito: Grosby Group

Según el insider, “La Diva del Bronx” estaría planeando una campaña para obtener su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto mediante este papel en el que personifica a una madre trabajadora que busca ayudar a su hijo a conseguir sus sueños.

Creo que mucha gente ha descontado sus habilidades de actuación porque es glamurosa, pero esta película es una llamada de atención, como, oye, ella realmente puede actuar de manera sobresaliente” Fuente cercana a Jennifer López

De manera paradójica, la cinta con la que López buscaría iniciar su “regreso” es producida por su ex marido Ben Affleck y el amigo de este, Matt Damon. En la información revelada, se mencionó que ambos actores, a pesar de sus “diferencias” con la artista de origen latino, apoyarían a López.

La segunda estrategia de JLo para su “regreso”

De acuerdo con lo mencionado por el mismo insider al Daily Mail, la segunda parte de la estrategia Jennifer López estaría centrada en la realización de su gira “Greatest Hits” en el verano de 2025.

Meses después del lanzamiento de su disco “This Is Me… Now”, la cantante anunció su gira homónima por diversas ciudades de los Estados Unidos. Sin embargo, y debido al tibio recibimiento de su material discográfico y el poco interés de la gente, la cantante anunció la cancelación de su tour bajo el “pretexto” de buscar pasar más tiempo con su familia y seres queridos.

Lo anterior habría motivado a la cantante a retomar su gira durante 2025, la cual, de acuerdo con la fuente cercana a López, incluirá “todo el brillo y glamour” característicos de la cantante: “Será definitivamente una gira de grandes éxitos con todo el esplendor. Se deslizará en todos estos atuendos sexys y se verá fantástica”.

Aunado a todo lo anterior, la artista formará parte de la nueva adaptación cinematográfica del musical de Broadway de 1993, el cual a su vez se basa en la novela de Manuel Puig de 1976, “The Kiss of the Spider Woman ademas de otros proyectos.

