Jennifer López habla por primera vez sobre su divorcio con Ben Affleck: “Todo mi mundo explotó” 

A más de un mes de que Jennifer López presentara la solicitud de divorcio de Ben Affleck, ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, la cantante de 55 años decidió romper el silencio sobre esta mediática situación, además de revelar la manera en la que ha “navegado” por una de las etapas más difíciles de su vida.

Durante su más reciente entrevista con la comediante Nikki Glaser, del medio Interview Magazine, la cantante de origen latino reveló, sin hacer mención de Ben Affleck en ningún momento, la manera en la que el “amor” que sostenía con el actor estadounidense dio vida a su más reciente proyecto, el cual terminó por convertirse en uno de sus más grandes “fracasos” comerciales.

Sin ahondar en detalles respecto a la razón por la que decidió terminar su relación de más de dos años con el también director de 52 años, López reveló que, a partir del mal recibimiento de su disco y el comienzo de su crisis marital, se enfrentó a uno de los periodos “más duros” de su vida.

Por lo anterior, y como es bien sabido, decidió cancelar la gira de su álbum con la finalidad de estar cerca de su familia y de “ella misma”: “necesitaba estar con mis niños y conmigo misma, y realmente excavar en las cosas que estaban pasando en mi vida. Y me alegro de haberlo hecho porque fue una época muy difícil para mí. Probablemente la más dura, pero también fue bueno porque pude hacer todo ese trabajo en mí misma”.

Jennifer López se sintió “triste” y desesperada” en este “nuevo territorio”

En la misma plática, la intérprete de “On The Floor” también mencionó que durante esta temporada tuvo la oportunidad de “meditar” respecto al amor y la autoevaluación para superar dichos obstáculos, además de cambiar su perspectiva respecto a lo “romántico”: “Hay quienes piensan que para estar completos y ser felices necesitamos estar con alguien, pero no es así, me tomó 30 años darme cuenta”.

Aunado a lo anterior, y como parte de este proceso de separación, la también empresaria mencionó que aceptar la pena y tristeza con valentía y aceptación fueron la mejor manera de sobrellevarlo: “Cuando afrontas esos sentimientos y dices: ‘esto no me va a matar’, sino que piensas: ‘en realidad, soy capaz de estar alegre y ser feliz por mí misma”.

De acuerdo con López, todo lo anterior también le brindó claridad sobre no buscar la “felicidad” en otras personas sino en uno mismo: “No puedo buscar la felicidad en otras personas, tengo que hallarla en mí misma”.

Lo anterior motivó a la entrevistadora a preguntar a JLo sobre los nuevos estándares que tendría con su nueva pareja. Sin embargo, y de forma tajante, la intérprete de “Can’t Get Enough” mencionó que no “hay nuevo estándar” debido a que no está “buscando a alguien”.

Jennifer López no se ha manifestado respecto a la petición de divorcio que hizo de Ben Affleck. Crédito: Mezcalent

Como una forma de reafirmar lo anterior, la cantante también mencionó que todo lo hecho en los últimos 25 a 30 años le han ayudado a superar situaciones difíciles, además de ayudarle a concentrarse en su “relación más importante”: con ella misma.

Tendemos a huir de eso a veces cuando estás envuelta con otras personas” Jennifer López – Cantante

