Liz es la cuarta eliminada de Los 50, segunda temporada

La actriz Liz Gallardo se convirtió anoche en la cuarta eliminada de “Los 50”. En esta segunda temporada el reality no está decepcionando al público, los famosos que pierden en cada reto y no logran salvarse en los procesos de eliminación salen de la competencia sin piedad y así también aquellos que no logran ganarse el favor de sus compañeros.

El paso de Liz por la hacienda fue relativamente corto, porque aunque para el público apenas van cinco días, es probable que ella haya pasado dentro de la competencia al medios dos semanas, sino es que semana y media. Si para este tiempo ella no logró generar los aliados necesarios, es porque nunca logró conectar con quienes de verdad debía hacerlo para verse salvada en su primera caída para eliminación.

El juego es muy claro y tienes sólo dos opciones para sobrevivir, o juegas a ganar y ganas o pierdes y tus aliados te salvan. Solo estas dos cartas te permiten permanecer en el juego, sin ellas estás al desnudo en contra de un “León” que no conoce la compasión.

De momento “las cartas de este juego ya fueron lanzadas” y es ‘El León’ el que las reparte, las dirige y las descubre a conciencia y privilegio. De cara al público ya hay buenos y malos, pero también desconocidos porque no todos parecen disfrutar frente a las cámaras. Sin embargo, esto al final tampoco importa tanto, porque el público no tiene incidencia en lo que pasa dentro de la hacienda.

¿Qué veremos hoy?

Este viernes nos vamos a enfrentar a una eliminación tenaz porque tenemos enfrentados a Victor Noriega y a Yarishna, uno de ellos deberá dejar la competencia.

La eliminación de uno de ellos, también nos llevará a vivir un nuevo reto de Arena, que hará que las mujeres se empoderen. Pero, el drama se intensificará porque habrá un nuevo reto de eliminación.

