Maripily Rivera publica enigmático mensaje en Instagram

La actriz puertorriqueña Maripily Rivera publicó en su cuenta en Instagram un mensaje que ha causado intriga entre su audiencia, pues pareciera que tuvo un reciente problema con alguien.

En una publicación en la que dejó una foto en la que lució un atuendo blanco, el huracán boricua comentó que está muy centrada en cumplir sus objetivos.

En el texto, afirmó: “Enfocada en mi vida, construyendo mi mejor versión, sosteniendo lo que me hace bien, soltando lo que no; amando mis cicatrices, mi historia y quién soy; no busco ser perfecta, solo intento ser mejor”.

Algunos fanáticos del huracán boricua reaccionaron a estas palabras y le dijeron que lo mejor que puede hacer en estos momentos es seguir trabajando por sus sueños, sin detenerse en conflictos con otras personas.

“Buenas noches, reina hermosa Maripily. Un excelente mensaje y tienes toda la razón. Suelta a las personas que no aporten nada en tu vida, decirle adiós a las personas que no suman nada en tu vida y bye a las personas que tengan malas energías en tu vida. Quédate con las verdaderas personas que te suman, que te den energías positivas y que te aporten en tu vida. Nosotros los fans te queremos ver feliz, gozar, disfrutar, alegré y que te diviertas mucho. Quedaste divina, hermosa y preciosa, en esa foto no tengo palabras para decir que quedaste stunning. Sigue enfocada en ti, en tus proyectos y negocios, en tu hermosa familia, amigos y en tu gran equipo de trabajo. Te deseo mucho éxito desde el fondo de mi corazón y alma, eres mi inspiración en la vida junto a mi mamá. Que Dios te bendiga siempre mi huracán boricua 🌪️ y muchas bendiciones para ti. Eres nuestra inspiración y admiración, el huracán boricua”, escribió una usuaria.

Otros mensajes que le dejaron fueron: “Buenas noches, nuestra Pocahonta boricua, definitivamente que debes fluir cómo has hecho hasta ahora y soltar esas víboras, malas vibras a tu lado porque estas en tu mejor momento y pasando factura a tu triunfo, deja a los-as que te suman y los-as que te restan…byebyeeee…Bendiciones siempre”.

La ganadora de La Casa de los Famosos 4 se caracteriza por una personalidad fuerte, que genera opiniones divididas, pero sin duda, es una mujer mediática, de la que muchos están atentos a lo que hacen.

