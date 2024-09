Maripily Rivera terminó su relación con Clovis Graciano

Desde que Maripily Rivera resultó ser la gran ganadora de ‘La Casa de los Famosos 4’ se le dejó ver muy bien acompañada por el entrenador Clovis Graciano, quien durante un tiempo se convirtió en su pareja sentimental. Sin embargo, a través de sus redes sociales compartió que todo ha llegado a su fin y actualmente está dedicada a entrenar.

“Soltera estoy mejor. A esta edad solo me estoy enfocando en el gimnasio, mi salud mental y mi progreso personal“, fue el mensaje que acompañó la respuesta que le dio a uno de sus seguidores de la red social de la camarita, luego que realizara una dinámica en la mencionada plataforma.

La relación entre ellos venía reflejando lo mejor de sí mismos y se llegó a pensar que tomarían un paso más serio como lo era casarse, pues ella reveló hace pocas semanas que era un tema que ya estaba tocando porque a sus 47 años no lo descartaba y menos cuando se sentía tan cómoda al lado de Clovis.

“Estoy enamorada. Va súper bien. Estuve en Las Vegas celebrando el cumpleaños de él. Lo hemos hablado ya. Creo que nosotros no tenemos que esperar porque llevamos siete años conociéndonos. De retomar la relación llevamos un año y nos queremos casar, lo vamos a hacer“, dijo en exclusiva para ‘Despierta América’ casi finalizando el pasado mes de agosto.

Graciano tomó la determinación de borrar de su perfil de Instagram todas las fotos que tenía al lado de la empresaria boricua, mientras que ella decidió dejar algunas publicaciones de los grandes momentos que llegaron a experimentar en algunos de los viajes que realizaron.

Sin embargo, Rivera hasta la fecha no ha ofrecido detalles a los medios de comunicación por lo que se desconoce el motivo por el que decidieron no continuar juntos, pero pudo haber sido el hecho de que él vive en Las Vegas, es decir, la distancia habría afectado en los planes que tenían, aunque ella no parece estar sufriendo por la nueva etapa que atraviesa, todo lo contrario, está disfrutando su soltería.

Hace varias semanas a él le preguntaron a través de Instagram si se quería casar con ella y su respuesta fue: “Una pregunta un poco temprano, pero quién sabe. La quiero muchísimo, nos gustamos muchísimo, pero no hay que apurarse. Tiempo al tiempo”.

