Padre de Liam Payne llega a Argentina tras la muerte del cantante

A más de dos días del fallecimiento del cantante británico Liam Payne, quien habría caído del tercer piso del hotel Casa Sur, en la capital de Argentina, el padre del artista de 31 años, Geoff Payne arribó a la ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con lo informado por el medio CNN, quien a su vez obtuvo dicha noticia de una fuente del gobierno de la ciudad, Payne llegó al país para reconocer el cuerpo, el cual se encuentra, hasta el momento, en la morgue para realizarle análisis clínicos.

De igual manera, y según lo mencionado, se prevé que el británico inicie el proceso de repatriación de los restos de su hijo.

¿Qué pasará con el cuerpo de Liam Payne?

Según lo revelado por el medio local La Nación, Geoff aterrizó en la ciudad de Buenos Aires cerca de las 5:40 horas de la madrugada, tiempo local, con tres personas más.

Tras su llegada, el padre del ex integrante de One Direction fue trasladado al centro de la ciudad, a un hotel de la zona de Palermo, en dos camionetas que fueron escoltadas por efectivos de la policía.

Posterior a esto, Payne visitó la morgue y la Fiscalía en lo Criminal y Correccional No° 16 por razones aún desconocidas.

De acuerdo con información difundida por el mismo medio, a través de una fuente cercana al caso, el cuerpo del intérprete británico no será cremado para su traslado a Gran Bretaña.

¿De qué murió Liam Payne?

Luego de la difusión de la muerte del cantante, CNN reveló, gracias a su acceso al informe preliminar de la autopsia realizada el pasado 16 de octubre por el cuerpo forense argentino, que Payne falleció por un “politraumatismo” así como por una “hemorragia interna y externa”.

Liam Payne formó parte de One Direction hasta la disolución de la banda en 2015. Crédito: AP

Sin embargo, y debido a la serie de estudios y exámenes llevados a cabo, falta por conocer el reporte toxicológico.

De igual manera, y ante la serie de reportes de diversos medios, se desconoce oficialmente si el ex integrante de One Direction saltó desde el balcón, cayó accidentalmente o fue lanzado. Respecto a esto, la misma policía de Buenos Aires le reveló al medio The Associated Press, a través de un comunicado, que tenía como primera teoría la posibilidad de que Liam haya saltado de manera independiente.

Una diversidad de estrellas y los mismos ex integrantes de One Direction se han manifestado sobre la muerte de Liam Payne a través de mensajes de despedida en sus redes sociales oficiales.

Continúa leyendo:

Resurgen las acusaciones que Maya Henry, ex novia de Liam Payne, difundió contra el cantante

Fanáticos de Liam Payne se reunieron frente al hotel donde murió el cantante

Liam Payne: destrozos de la habitación donde se hospedó