Louis Tomlinson y Zayn Malik comparten mensajes de despedida tras la muerte de Liam Payne

A poco menos de un día de la repentina muerte del cantante inglés Liam Payne, por una caída desde el tercer piso del hotel Casa Sur en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, Zayn Malik y Louis Tomlinson, ex compañeros de Payne en la boy band One Direction, compartieron sendos mensajes de despedida en donde revelaron diversos detalles sobre la relación que mantuvieron con el artista británico.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Malik compartió una desgarradora carta en donde lamentó, principalmente, no haberle agradecido por haberlo apoyado en algunos de los momentos más difíciles de su vida.

Cuando echaba de menos mi hogar, cuando era un niño de 17 años, siempre estabas allí con una perspectiva positiva y una sonrisa tranquilizadora y me hacías saber que eras mi amigo y que era amado” Zyan Malik – Cantante

En el mismo mensaje, el intérprete de 31 años mencionó que Payne solía ser una persona sensata que no temía decirle a la gente que se equivocaba. Por lo anterior, ambos mantuvieron algunos conflictos que aumentaron el respeto de Zyan para Liam.

Finalmente, y antes de despedirse de Payne, el cantante británico también alabó la experiencia y conocimiento de Liam en la música y su manera de gestionar al resto de los integrantes: “Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo por última vez y despedirme de ti adecuadamente y decirte que te amaba y respetaba mucho. Atesoraré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre”.

Louis Tomlinson se despide de su “hermano”

Posterior a la población de Malik, Louis Tomlinson también recurrió a sus redes sociales para dedicar un extenso mensaje de despedida en donde mencionó, primeramente, sentirse más que “devastado” por la noticia.

En el mismo mensaje, el intérprete de 32 años reveló que al conocer a Liam quedó sorprendido por su voz, su amabilidad y su talento dentro de la música: “Liam era un increíble compositor con un gran sentido de la melodía, a menudo hablábamos de volver juntos al estudio para tratar de recrear la química de escritura que habíamos construido en la banda. Y que para conste, Liam era en mi opinión la parte más vital de One Direction”.

Me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida, pero realmente estoy luchando con la idea de decir adiós. Estoy muy agradecido de que nos hayamos acercado aún más desde la banda. Louis Tomlinson – Cantante

Finalmente, y antes de despedirse de su ex compañero, Louis no dudó en mencionar su apoyo total y vitalicio para el hijo de Payne, Bear, a quien lo consideró como un sobrino: “Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo increíble que era su padre”.

