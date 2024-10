Shawn Porter consideró que Beterbiev no fue agresivo contra Bivol

El boxeador Shaw Porter se pronunció sobre el combate protagonizado por Dmitry Bivol y Artur Beterbiev por el título unificado de los pesos semipesados y decidió criticar el rendimiento de ambos peleadores al sostener que ninguno de ellos tuvo la agresividad esperada para un enfrentamiento tan importante.

Estas declaraciones las realizó el pugilista en declaraciones en ‘The Potterway Podcast’, donde sostuvo que esperaba mucho más daño por parte de Beterbiev y que para él el verdadero ganador de este enfrentamiento fue Bivol por medio de la tarjeta 116-112 que no debió ser para el campeón.

“Yo tenía a Bivol ganando la pelea 8-4, lo tenía barriéndolo los primeros cinco o seis rounds. Creo que lo tenía arriba 5-1 después del sexto round. Y podría haber estado equivocado. Pero aquí está mi explicación, creo que Bivol se estaba moviendo porque Beterbiev lo estaba haciendo moverse, pero también se estaba moviendo porque eso es lo que necesitaba hacer y estaba creando el espacio que necesitaba, no solo para alejarse, sino también para ser efectivo cuando volviera con su ofensiva”, expresó.

Durante las declaraciones Porter también sostuvo que Beterbiev no supo cerrar bien los espacios y que eso fue uno de los factores por los que no pudo alcanzar el ansiado nocaut que estaba buscando para poder mantener su racha.

“Por otro lado, no sentí que la agresividad de Beterbiev fuera efectiva. Hubo momentos en los que claramente hizo que Bivol se moviera, Bivol recibió un par de golpes e incluso en el gimnasio entendemos que no podemos ser golpeados, si nos golpean nos tenemos que mover. Pero al moverse, no sentí que Beterbiev fuera capaz de cerrar la distancia, estar encima de Bivol y todas esas cosas que esperarías de alguien que necesita ser agresivo como él”, resaltó.

“Siento que cada vez que Beterbiev tuvo un momento, siento que Bivol le quitó ese momento y solo hubo un par de veces en las que pudo capitalizarlo. Sentí que la mayoría de los momentos que Beterbiev tuvo, Bivol fue capaz de quitárselos, controlarlo y no permitirle capitalizarlos. Yo tenía a Bivol ganando la pelea 8-4″, agregó.

Porter alabó el trabajo de ambos

A pesar de todo esto el peleador sostuvo que el enfrentamiento sí estuvo muy cerrado; asimismo detalló que Bivol parecía desconectado en algunos momentos durante los 12 asaltos y en esas oportunidades era en las que Beterbiev aprovechaba para sacar ventaja.

“Eso es algo que mucha gente común no ve, pero yo también lo vi, donde podíamos ver que Bivol realmente estaba como desconectándose y luego volviendo a conectar en la pelea. Aunque no fue una pelea de intercambios constantes, no vemos muchas peleas donde dos tipos están usando su estilo y siendo muy efectivos con su estilo, no vemos eso mucho en el boxeo. Generalmente es uno u otro, donde un estilo es simplemente mejor que el otro. Pero esta pelea fue de ambos peleadores imponiendo su estilo por momentos”, sostuvo.

“Lo entiendo, todos quieren ver la revancha entre ellos. Y todo el mundo quería verme en una revancha con Keith Thurman y una con Errol Spence Jr. Entiendo que podrían ganar más dinero en una revancha y que sería igual de emocionante, pero me preocupa el bienestar personal. Tengo que ser sincero con ustedes, no quiero ver a esos muchachos en una revancha porque sé lo que es pasar por algo así, como lo que vimos la otra noche”, concluyó

