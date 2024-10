Julio César Chávez sigue molesto con el ‘Chino’ Rodríguez

El legendario boxeador mexicano Julio César Chávez se mostró bastante molesto todavía por la decisión de Misael ‘Chino’ Rodríguez no de enfrentarse contra su hijo Omar Chávez al denunciar que había superado el peso reglamentario para su combate en territorio azteca; ante este hecho sostuvo que no deberían dejarlo volver al ring como castigo.

Estas declaraciones las realizó el múltiple campeón mundial mexicano durante una entrevista a Erik Morales en el canal Un Round Más, donde sostuvo que este hecho representó una grave falta contra la preparación de su hijo Omar y especialmente a la fanaticada que dijo presente en el combate para disfrutar de una verdadera muestra de boxeo.

“Uno entrena y se prepara para dar el peso, das el peso y ahora sí, a comer e hidratarme bien y que sea lo que Dios quiera. Aunque la Comisión de Box tenga esa regla, el muchacho hubiera subido a pelear por respeto al público. Yo pienso aquí que, con todo respeto, Misael Rodríguez no tuvo ética. Sinceramente el peleador hasta por miedo a veces se sube a pelear, pero ya estando arriba del ring se la rifa”, expresó.

“Pero dejar una función tirada así es para que este muchacho ya no vuelva a pelear, que no lo vuelvan a pelar en ningún lado. Porque es una falta de respeto al público, a la televisora”, agregó Chávez en sus declaraciones.

Para finalizar, Julio César recordó que estuvo bastante molesto esa noche y que incluso se disculpó por haberle realizado algunos insultos al Chino Rodríguez y a su entrenador Robert García; incluso hasta al comisionado de la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México por aceptar la cancelación del combate, a pesar de esto se mostró firme al respaldar a su hijo.

“En el contrato que firmó Omar y Misael nunca dice ahí de (no pasarse) 4.5 kilos (respecto al pesaje del viernes), el contrato es el que vale. Aparte le ofrecieron 500 mil pesos más al Chino en ese momento y no quiso, ¿entonces qué fue?. Aquí la verdad, con todo respeto, el que tuvo miedo fue el Chino, no quiso pelear, se le arrugó y no quiso pelear y no quiso pelear. Porque el mánager Robert García me dijo ‘va la pelea’, y luego Omar sube el ring y después se nos perdieron”, resaltó.

“Pues yo no sé lo que pasó, te lo digo honestamente, fue una aberración se puede decir, fue una locura porque es increíble. Tú fuiste peleador igual que yo y sabes lo que se sufre para dar el peso, y sabes que después de dar el peso uno dice gracias. Y después qué viene: hidratarse, te hidratas, que es lo más importante”, concluyó.

