Bivol minimiza a Beterbiev y asegura que el Canelo pega más fuerte

El boxeador ruso Dmitry Bivol decidió encender la polémica luego de su derrota ante el campeón unificado de los pesos semipesados, Artur Beterbiev, al asegurar que un solo golpe del mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez es mucho más fuerte que el de su homólogo ruso; a pesar de esto consideró que Beterbiev utiliza una combinación entre fuertes y pesados, mientras que el tapatío solo da un duro golpe en el primero de la combinación que realiza.

Estas declaraciones las realizó el peleador durante una entrevista ofrecida para Fight Hub posterior al combate del fin de semana, cuando le preguntaron sobre las comparaciones entre el tricampeón de los pesos súper medianos y el campeón unificado semipesado.

“Pensé que pega fuerte y nada más. Pero no es solo que pega fuerte y que es muy peligroso. Lo importante (en Beterbiev) es lo que fuerte que él es, y no es solo un golpe fuerte. Cuando lanza combinaciones, todos sus golpes en la combinación son duros y pesados”, expresó.

“Podría compararlo con Canelo, por ejemplo, porque Canelo pone toda su energía y todo su poder en un solo golpe. Y quizás, con un solo golpe, Canelo sí pegue más duro que Beterbiev. Porque Beterbiev no toma tanto impulso en sus golpeo, sus golpes son más compactos. Pero si hacemos el experimento de que los dos te tiren cinco golpes, con Beterbiev los cinco golpes serán duros, y con Canelo quizás el primer golpe sea muy duro, y los demás ya no tanto. Los dos son fuertes y pegan fuerte, pero Beterbiev es más grande físicamente y nació fuerte”, agregó.

Dmitry Bivol también destacó que la pegada de ambos peleadores no es lo único a destacar en la comparación al detallar que el Canelo Álvarez también ofrece un mayor impulso en cada uno de sus golpes que lo convierte en un contrincante mucho más completo al momento de estar en el cuadrilátero.

“Sí se siente más fuerte un solo golpe de Canelo, porque lo lanza con mucho impulso, y trata de ponerle toda su energía al golpe. Beterbiev no le mete toda la energía a su golpe, quizás si le pidiéramos a Beterbiev que tirara un golpe con ese mismo impulso pegaría más fuerte, pero no lo hace. La diferencia es que Beterbiev no intenta conectar golpes con toda su fuerza, pero Canelo sí busca tirar sus golpes así”, concluyó Bivol.

Sigue leyendo:

–Canelo Álvarez pone en subasta uno de sus automóviles más lujosos

–Manejador de Bivol protestará tras el combate contra Artur Beterbiev

–Dmitry Bivol se disculpa por no tener una pelea perfecta