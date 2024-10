Fans le preguntan a Belinda qué se hizo en su rostro

La cantante Belinda participó recientemente en la Semana de la Música Latina de Billboard, una de las reuniones más importantes de la industria del entretenimiento.

En su participación, la artista sorprendió con su look y también causó varios comentarios debido a que muchos creen que se hizo algo en su rostro.

Para este evento, la intérprete de Cactus llevó un vestido negro, que marcaba su figura y además tenía un vertiginoso corte que le daba un toque sensual a la también actriz.

Sin embargo, esto no fue lo que llamó la atención, sino cómo lució la celebridad.

“Se hacen tantas cosas que la armonía del rostro la pierden por completo”, “¿Qué te hiciste en la cara, mujer? Si tenías un rostro bellísimo”, “Ni se parece”, “Ya empezó a inyectarse la cara, está cambiando mucho”, escribieron algunos.

Otros mensajes que le dejaron a la princesa latina del pop fueron: “La más top”, “Bendiciones, hermosa”, “La más bella de todo el Billboard 2024, nadie como ella”, “La más top, ya era hora que la invitaran”.

Belinda en la Semana de la Música de Billboard

Esta semana la artista participó en el Fillmore Miami Beach para el Panel de Mujeres: Ascenso Global.

En la actividad participaron, además de la famosa, Bad Gyal, de España; Danna, de México; Debi Nova, de Costa Rica; Mon Laferte, de Chile; y Zhamira Zambrano, de Venezuela.

Durante la actividad, Belinda comentó lo difícil que fue para ella adentrarse en la música regional mexicana: “Hace tres o cuatro años me dijeron que ese género no era para mujeres, que no iba a poder grabar esas canciones. Natanael Cano me inspiró muchísimo […] La vida va cambiando cuando haces las cosas sintiéndolas y luchando por lo que quieres. Arriesgarse es lo que uno tiene que hacer, y perder el miedo poco a poco”.

Sigue leyendo:

· Belinda: precio de las lujosas botas de su caída

· ¿Christian Nodal se burló de la caída de Belinda? El cantante publica sospechoso comentario

· Belinda protagoniza fuerte caída durante desfile y Anitta la “rescata”