Belinda revela que las críticas en redes sociales sí le afectan: “Me deprimía”

Yo siempre he sido una niña extra sensible desde chiquita. Siempre todo me afectaba. Me decían algo y me hacía más chiquita y más insegura. Soy introvertida en el fondo, mi personalidad, lloro, soy súper… todo, todo me afecta, me afectada, ahora menos. Y de repente las críticas me dolían y me encerraba y ya no quería salir y me deprimía.