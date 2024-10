Gabriel Coronel: su amor con Daniela Ospina y el trato con la hija de James Rodríguez

Gabriel Coronel compartió detalles íntimos sobre su vida personal en el pódcast “Cara a cara” con Rodner Figueroa, revelando su apreciación por el apoyo incondicional de su esposa, Daniela Ospina. El venezolano habló sobre los desafíos que enfrentó durante su tiempo en Colombia, donde estuvo varios meses grabando el reality show “Top Chef” y cómo se la lleva con la hija de James Rodríguez.

Durante su ausencia, Ospina se mantuvo fuerte en Miami, cuidando de su hijo Lorenzo, que apenas tiene casi un año, así como de Salomé, la hija que Daniela tuvo con el futbolista James Rodríguez. “He aprendido tanto de ella la importancia de que tu pareja sea parte de tus logros, de tu camino, sea un motor, un impulso y no una traba. Ya él gateaba, yo no lo vi. Yo no vi nada”, le contó a Rodner Figueroa.

El actor, presentador y cantante venezolano subrayó lo importante que es para él contar con una pareja que lo respalde en sus proyectos profesionales, destacando la valentía y dedicación de Ospina al manejar la familia durante su tiempo fuera. “Nunca había dejado un hogar. En algún punto me reclamó (su esposa). Fue para nosotros, más que alejarnos, el unirnos más, entender que ya tenemos una planta que regar a diario que es un hogar”, dijo durante la conversación.

Esta conversación no solo puso de manifiesto su amor y respeto por ella, sino que también ofreció una visión sobre la dinámica de su vida familiar y las responsabilidades compartidas. A su vez, Coronel también habló de la relación que sostiene con la hija de James Rodríguez: “Hay mucho amor, mi casa es un hogar lleno de amor. Ella tiene a su papá, ella tiene a su mamá. Yo vengo a sumar. Ahora con la llegada de Lorenzo ha sido más bonito aún, como familia todo engrana”.

“Nos casamos por lo civil y preferimos no hacerlo público a pesar de que desde el inicio recibimos el apoyo de las personas por nuestra relación, pero también queríamos que esto no fuera noticia, queríamos darnos un respiro y que realmente se quedara de manera íntima”, dijo en exclusiva a la revista ¡HOLA!, hace un tiempo.

