Karol G lanza junto a Sevdaliza su nuevo sencillo “No Me Cansaré; ¿De qué trata?

A pesar de haber dicho adiós a los escenarios por lo que resta del 2024, Karol G no ha dejado de trabajar incansablemente para mantenerse en lo más alto de la escena musical actual. Y el mejor ejemplo de lo anterior fue el reciente lanzamiento de su nuevo sencillo “No Me Cansaré“, en el cual colabora, por primera vez, con la cantante de origen iraní Sevdaliza.

Previo a su publicación en plataformas digitales, la misma artista asiática compartió un breve adelanto en sus redes sociales a través de un video en donde se le ve bailando con la cantante colombiana de 33 años.

Sin embargo, y debido al breve clip en donde se puede escuchar las voces de ambas cantantes, las expectativas respecto al contenido de la canción solo aumentaron con el pasar de los días.

¿De qué trata la nueva canción de Karol G?

El lanzamiento de “No Me Cansaré” fue, finalmente, anunciado por las involucradas a través de sus redes sociales. Incluso, la intérprete de “Si Antes Te Hubiera Conocido” compartió un breve mensaje en donde agradeció a Sevdaliza por formar parte de este proyecto.

Una canción para ese amor libre y bonito que nos deja ser nosotrxs mismxs. Gracias reina por invitarme a hacer parte de este proyecto tan especial @sevdaliza ‘No Me Cansaré’ Disponible ya! Karol G – Cantante

Respecto al contenido de la canción, la cual cuenta con una diversidad de frases como “Me quiere como soy”, “No trata de poseerme”, “En tus ojos encuentro paz y de tu mano mi libertad”, “Tengo todo lo que quiero, no me cansaré”, entre otras, decenas de seguidores de la colombiana han relacionado lo anterior con la actual relación que mantiene con el también artista colombiano Feid.

Y es que para una gran mayoría, la relación entre Karol G y Feid se ha convertido en una de las más fuertes y sólidas en la actual industria musical, algo que la también actriz ha reflejado en su más reciente tema.

De igual manera, otros más mencionaron, a través de un gran número de comentarios en la publicación de Karol G, que la letra de “No Me Cansaré” también reflejaría el buen momento que vive la cantante luego de salir de una inestable relación con el cantante puertorriqueño Anuel AA.

A pesar de todo lo anterior, las críticas hacia la artista sudamericana no faltaron a través de comentarios en donde señalaron que su inclusión en “No Me Cansaré” “dañó” la reputación e imagen de Sevdaliza.

Luego de la finalización de su exitosa gira “Mañana Será Bonito Tour” en julio pasado, así como su posterior participación en el festival Rock in Rio, Karol G hizo acto de presencia durante la pasada entrega de los MTV VMAs 2024 en donde interpretó su éxito del verano “Si Antes Te Hubiera Conocido” ante todo los presentes.

Se espera que la colombiana forme parte, debido a sus nominaciones, en los Latin Billboard 2024, el próximo 20 de octubre, y de los Latin Grammy 2024, en noviembre.

