Óscar de la Hoya se burla de Eddie Hearn tras la derrota de Dmitry Bivol

El reconocido promotor de boxeo y antiguo campeón mexicano, Óscar de la Hoya, se burló del también promotor Eddie Hearn debido a la derrota que sufrió Dmitry Bivol el pasado 12 de octubre ante Artur Beterbiev por el título unificado de los pesos semipesados; ante este hecho decidió llamarlo nuevamente como “La Maldición de Matchroom” al acusarlo de no tener suerte para coronar campeones mundiales.

Estas declaraciones las realizó De la Hoya durante su más reciente episodio de Clapback Thursdays, donde el antiguo peleador no pudo aguantar las ganas de burlarse de Hearn ante una nueva derrota que sufrió uno de sus protegidos en los cuadriláteros.

“Dmitry Bivol sufrió su primera derrota, lo que demuestra aún más que la Maldición de Matchroom es real. 14 de tus principales peleadores perdieron este año, ese debe ser récord. A pesar de las terribles cosas que la gente dice sobre ti, yo no te odio. Señalo los hechos: eres incapaz de hacer tu trabajo”, expresó.

El promotor siguió lanzado sus fuertes palabras contra Hearn al considerarlo un “imbécil” y perdedor desde la perspectiva del público por no lograr los objetivos que esperan; asimismo lo catalogó como un terrible promotor al no impulsar a sus peleadores al mayor nivel deportivo que puedan alcanzar.

“La gente dice que eres un gran imbécil y un perdedor alimentado con cuchara de plata, pero yo simplemente creo que eres un promotor horrible y te he demostrado que tengo razón, te tengo. No sé cuánto tiempo más te durarán tus fondos, ya que no has construido absolutamente nada, pero no es mi problema. Quedan dos meses para que te redimas en 2024, Eddie, creo en ti, bueno, en realidad no. No creo en ti”.

