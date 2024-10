Publican múltiples documentos censurados en caso de subversión electoral en 2020 contra Trump

El fiscal especial, Jack Smith, publicó el viernes casi 2,000 páginas de documentos con muchos textos censurados en el caso penal de subversión electoral de 2020 contra el expresidente Donald Trump, dado a conocer fragmento de la evidencia en la que el fiscal se basó en acusar al republicano.

Gran parte de las páginas están completamente redactadas y se cree que incluyen transcripciones de gran jurado y notas de entrevistas del FBI hechas en los años de las averiguaciones.

Los documentos visibles tiene en su mayoría información que ya es de dominio público, incluyendo la transcripción de la llamada del magnate neoyorquino con el secretario de estado de Georgia luego de los comicios de 2020, donde el republicano le exigió que “encontrara” los votos, fotos de los certificados electorales falsos de 2020 y la misiva del entonces vicepresidente Mike Pence al Congreso explicando por qué no podía rechazar la certificación del Capitolio de las elecciones el 6 de enero de 2021.

La pruebas publicadas el viernes dan una idea de lo que Smith está utilizando para procesar a Trump. En un caso, hubo algunas precisiones nuevas de la transcripción de la entrevista de comité de la Cámara de Representantes con un trabajador anónimo de la Casa Blanca.

A inicios de 2024, los republicanos de la Cámara de Representantes habían divulgado una transcripción de la entrevista del comité con el trabajador que prefirió no dar su nombre, pero los conservadores redactaron algunas de las respuestas del empleado que Smith resaltó.

De acuerdo con la transcripción, el empleado de la Casa Blanca le dijo al exmandatario que las cadenas de televisión se habían alejado de su discurso porque “están provocando disturbios en el Capitolio”.

“Y él me dijo: ¿Qué quieres decir? Le dije: Es como si estuvieran causando disturbios en el Capitolio. Y él me dijo: ¿De verdad? Y luego me dijo: Está bien, vamos a verlo”, manifestó el empleado e informó CNN.

El trabajador dijo al comité que le había quitado el abrigo a Trump, tomó un televisor y le entregó el control remoto, luego de lo cual fue a buscar una Coca-Cola Light para el entonces presidente, que estaba sentado en el Comedor Oval.

“Le quito el abrigo que lleva puesto y le preparo el televisor, le entrego el control remoto y empieza a mirarlo”, explicó el empleado. “Salí a buscarle una Coca-Cola Light, volví y eso fue todo para mí, mientras él lo miraba y lo veía por sí mismo”.

Los apéndices presentados en el expediente público del caso están vinculados con la extensa presentación de Smith a inicios de este mes de octubre que reveló su panorama más completo hasta el momento del caso contra el republicano y la creencia de que Smith de que sus acciones alrededor de las elecciones de 2020 no debería estar protegidos por la inmunidad presidencial.

Los documentos fueron divulgados el día posterior a que la jueza Tanya Chutkan negara la propuesta de Trump de pausar su publicación. El expresidente alegó que publicar los documentos en esta época podría ser visto como una inferencia electoral y había solicitado que estuviera bajo secreto hasta después de los comicios de 5 de noviembre.

“Si el tribunal retuvo información a la que el público de otro modo tendría derecho a acceder únicamente por las posibles consecuencias políticas de divulgarla, esa retención podría en sí misma constituir –o parecer– una interferencia electoral”, escribió Chutkan en una decisión a finales del jueves.

Los fiscales han culpado a Trump de cuatro delitos graves derivador de sus acciones tras su derrota en 2020, entre ellos se encuentra conspiración para defraudar a Estados Unidos y obstrucción. Trump se ha declarado inocente.

En un fallo de gran relevancia este verano, la Corte Suprema dijo que el magnate neoyorquino goza de inmunidad presidencial parcial por los presuntos crímenes que cometió mientras estuvo en la presidencia. Chutkan ahora deberá decidir cómo aplicar ese fallo a la conducta en cuestión.

