Checo Pérez culminó séptimo en el Gran Premio de Estados Unidos

El piloto de la escudería Red Bull en la Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez, culminó este domingo en el séptimo puesto durante el Gran Premio de Estados Unidos, donde enfrentó nuevamente problemas con su vehículo el RB20.

Checo Pérez culminó a 59.072 segundos del ganador Charles Leclerc (1:35:09) y cree que pudo haber conseguido más posiciones luego de partir desde el décimo lugar, pero recordó que fue una carrera complicada, especialmente desde el inicio.

“Fue una carrera muy complicada que inició difícil perdiendo tiempo con Yuki (Tsunoda), luego Franco (Colapinto). Era difícil pasarlos. Degradaba bastante, me costaba en la tracción de las curvas lentas”, comentó el mexicano.

Posteriormente habló sobre la actuación colectiva de Red Bull, asegurando que tuvieron buenos momentos pero no contaron con la constancia necesaria para conseguir mejores resultados.

“En general es un fin de semana para entender dónde se fue el ritmo, dimos flashes de buenas vueltas, pero no tuvimos esa consistencia. Hay algún delta en el piso de los autos y no sé qué tan grande sea, llegamos pensando que era más pequeña y ahora no sabemos qué historia se va a ver o pensar que esta diferencia pueda ser más grande”, añadió.

Por último Pérez se refirió al venidero reto que tendrá en el Gran Premio de México, donde ejercerá de local y espera contar con una planificación que le permita conseguir un triunfo para su gente.

“El equipo aprende de los nuevos pisos que traemos, queda poco para México. Mañana o martes tendremos más información para ver lo que vamos a poder tener”, finalizó.

