Jennifer Lawrence está embarazada de su segundo hijo con su esposo Cooke Maroney

La actriz Jennifer Lawrence, de 34 años, se convertirá de nueva cuenta en mamá, pue se encuentra embarazada de su segundo bebé con su esposo, el comerciante de arte Cooke Maroney, de 40 años. La noticia ha causado un gran revuelo entre sus admiradores.

Lawrence y Maroney, que se casaron en octubre de 2019, ya son padres de Cy, un niño que nació en 2022. Desde entonces, han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida familiar, prefiriendo disfrutar de la maternidad lejos del ojo público. Sin embargo, con este nuevo anuncio, la pareja está lista para dar la bienvenida a otro miembro a su familia.

La noticia la dio la revista Vogue de Estados Unidos este domingo, asegurando que un mánager de la actriz les había confirmado la feliz revelación

“¡Felicitaciones a Jennifer Lawrence! La actriz ganadora del Óscar dará la bienvenida a su segundo hijo con su esposo, el galerista de arte, Cooke Maroney“, señaló la publicación.

El año pasado, en una entrevista con Interview Magazine, la ganadora del Iscar habló sobre cómo tener a su primer hijo sacudió su percepción sobre la fama y los medios de comunicación.

“Hago lo mejor que puedo. Estaba muy nerviosa cuando estaba embarazada. Los paparazzi me estaban tomando fotos y pensaba: ‘¿Cómo demonios no voy a perder la cabeza con estos tipos cuando le saquen una foto a mi bebé?'”, reflexionó en ese momento.

“Pero una vez que nació, me di cuenta de que mi energía es más importante para él que cualquier otra cosa. Si él siente que estoy ansiosa antes de salir de casa o que estoy enojada cuando estamos afuera, eso lo va a afectar. Pero la verdad es que me he vuelto un poco más relajada al ser fotografiada porque no tengo otra opción“, agregó.

En esa misma conversación, Jennifer también elogió a su esposo describiéndolo como “el mejor padre del mundo” y como alguien que le da tranquilidad cuando ella se encuentra trabajando.

Jennifer Lawrence y Cooke Maroney han demostrado ser una pareja sólida y cariñosa. Ambos han apoyado las carreras del otro mientras mantienen un equilibrio en su vida personal.

Jennifer Lawrence ha tenido una carrera destacada en Hollywood, con películas exitosas y proyectos en el horizonte. Sin embargo, es probable que tome un tiempo para disfrutar de la maternidad y la familia antes de regresar a la pantalla grande.

Sigue leyendo:

· Jennifer Lawrence habría dado a luz a su primer hijo con Cooke Maroney

· Jennifer Lawrence admite que perdió el control con la fama y tras ganar el Oscar

· Jennifer Lawrence revela que sufrió dos abortos involuntarios