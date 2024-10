Gerard Piqué habla del fin de su relación con Shakira

La ruptura de Gerard Piqué y Shakira ha sido uno de los hechos más mediáticos de los últimos años y aunque ya ha pasado bastante tiempo desde que se separaron, la atención sobre esta ruptura se mantiene, sobre todo ahora que el exfutbolista dio una entrevista a Café CNN.

Durante la conversación con el programa de televisión, el español dijo: “La verdad, o lo que sucede, muchas veces no está contada de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar”.

Además de esto, comentó: “Entiendo perfectamente que todo el mundo pueda tener su punto de vista y que mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra”.

Recordemos que Piqué ha sido señalado en varias ocasiones, pues según algunas letras de su ex, tenía una actitud nada agradable mientras estuvieron juntos.

En la entrevista, el dueño de la Kings League afirmó que algo clave para lidiar con situaciones así es estar junto a personas que le apoyen: “Siempre he creído que lo mejor es estar rodeada de los míos, de mi familia, de mis amigos, de las personas que de verdad te conocen y saben cómo eres y lo que haces. Eso te da mucha tranquilidad”.

Piqué también aseguró que es un hombre que se considera afortunado: “Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien y me siento un privilegiado. El hecho de poder jugar en el club de mi vida, que es el Barça, durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, tener unos amigos que conservo desde el colegio, que cada día me despierte y sienta muchísimo privilegio… Veremos qué me depara el futuro, pero a disfrutar de la vida, que esto dura dos días”.

Con sus palabras demuestra que pese a la cantidad de mensajes negativos que ha recibido, ha encontrado la manera de sobrellevar esta situación.

La relación de Shakira ha sido, sin dudarlo, un duro capítulo en la vida del exfutbolista, pues fueron miles las críticas que se ganó porque se dejó entrever que le causó un gran malestar emocional a la intérprete de Soltera.

