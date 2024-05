Gerard Piqué se pronuncia sobre su separación con Shakira: “No saben ni un 10%”

El exfutbolista español y presidente de la Kings League, Gerard Piqué, protagonizó una de las mayores polémicas vinculadas al mundo del deporte luego de confirmar su separación con su pareja la cantante colombiana Shakira y posteriormente iniciar una relación con la española Clara Chía Martí; el hecho generó una serie de canciones por parte de la barranquillera contra el antiguo jugador del FC Barcelona y se convirtieron en tendencia mundial.

A pesar de esto en una reciente entrevista ofrecida por Piqué al programa catalán El Món a RAC1, realizó una serie de declaraciones en las que aseguró que el público no conoce ni el 10% de la información real que se registró con respecto a su separación con Shakira; esto quiere decir que la pareja nunca reveló realmente lo que ocurrió durante el tiempo en el que se presumió que se habían separado por la infidelidad que realizó el empresario con la propia Clara Chía.

“Todo me ha patinado, pero es muy sano: es que va muy bien. Hacer todo el rato lo que crees que es mejor para mí y mi entorno. Es importante saber qué dicen, pero no darle importante. Es importante no vivir de espaldas a lo que pasa, pero darle importancia cero”, afirmó Piqué.

“De todo lo que he vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy, es parte del circo”, agregó el exjugador en sus declaraciones ofrecidas en el programa de televisión.

Gerard Piqué también enfatizó que ya ha escuchado tantas versiones de lo que vivió con Shakira y sobre su proceso de separación que todas esas especulaciones se han convertido en palabras sin sentido para él y simplemente las ignora sin ningún tipo de remordimiento.

“Cuando aparecen he llegado al punto que para mí son invisibles. Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen… Si le hubiera dado importancia a lo que decían de mi gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso”, concluyó.

