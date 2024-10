Robert Dante Siboldi lanza guiño a Chivas de Guadalajara

El director técnico uruguayo, Robert Dante Siboldi, habló sobre los recientes rumores que lo han colocado como uno de los posibles candidatos para tomar el mando de la dirección técnica de las Chivas Rayadas de Guadalajara para la próxima temporada; ante este motivo agradeció el interés de los implicados y especialmente del Rebaño Sagrado por tenerlo como una de las opciones al considerar esto como un verdadero elogio para su carrera profesional.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde detalló que hasta el día de hoy no ha recibido una oferta formal por parte de la directiva de Chivas presidida por Amaury Vergara, aunque consideró que se encuentra a la expectativa para poder recibirla.

“Al día de hoy no he tenido esa fortuna. (Sería) un desafío impresionante para mí. Primero es un honor que una institución se fije en uno, creo que por todo el trabajo y experiencia que hemos adquirido, la madurez mía y de mi cuerpo técnico para afrontar un reto de esa magnitud”, expresó el entrenador charrúa al enviar su guiño con la directiva rojiblanca.

Robert Dante Siboldi también habló sobre la complicada situación que vivió con la directiva de los Tigres de la UANL y negó que tenga miedo a un hipotético veto por parte de la Liga MX por la situación que vivió dentro de la organización felina; esto se debe a que todo lo aclaró ante los medios de comunicación en reiteradas oportunidades.

“Lo único que siempre buscamos fue que ellos sacaran realmente un comunicado donde deslindaran que los medios no estaban dando la información correcta, pero ellos nunca se pusieron en una posición de querer sacar un comunicado deslindándonos a nosotros y todo lo que derivó, no solo involucraron al equipo rival, sino inventaron una historia con una jugadora. Totalmente una vergüenza porque ni siquiera conozco a la chica y aunque la conociera jamás haría una cosa de esas. ¿Miedo a qué? No hicimos nada malo. Creo que no, quiero pensar que no, esa gente no es la que nos representa en el futbol mexicano. Trascendió a nivel internacional, me preguntaba si así se maneja el futbol mexicano, no, así no es el futbol mexicano”, dijo.

“Esa gente que hizo eso no nos representa, no tiene por qué afectarnos en nada porque siempre mantuvimos la línea, por qué debemos tener temor, yo ando con la frente en alto, dando la cara a todo mundo porque no hice nada y tengo la plena seguridad que eso no puede redundar en un veto”, concluyó.

