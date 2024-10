Harris busca diferenciarse de Trump al prometer una migración “inteligente y humana”

La candidata a la presidencia de Estados Unidos, la demócrata Kamala Harris, intentó habló sobre los objetivos de su Gobierno en materia migratoria en caso de ganar, y ha intentado desmarcarse de la retórica de su rival, Donald Trump, al asegurar que sus políticas deben reflejar los valores fundamentales del país.

“Necesitamos una política de inmigración inteligente y humana en América que incluya un camino hacia la ciudadanía”, afirmó en declaraciones ofrecidas a Telemundo, que saldrá publicada esta noche. También enfatizó la importancia de “poner más recursos en la frontera en términos de seguridad” y honrar la historia de América como un país formado en buena parte por inmigrantes.

Asimismo, la candidata subrayó que es crucial no menospreciar a quienes huyen del daño, sino crear un sistema ordenado para que realmente puedan presentar su caso. En este sentido, se opuso a las narrativas negativas que rodean a los inmigrantes: “No deberíamos estar hablando de los inmigrantes como ‘envenenando la sangre de América'”.

Cuando se le preguntó sobre cómo podría asegurar la aprobación de una reforma migratoria y un camino hacia la ciudadanía, especialmente si no logra ganar el Congreso, Harris enfatizó: “Bueno, ha habido apoyo bipartidista en el pasado, y creo que esta elección y cómo votan los latinos pueden ayudar a allanar el camino para las soluciones”.

La aspirante presidencial hizo hincapié en que figuras políticas como Donald Trump no están interesadas en promover un camino hacia la ciudadanía: “(Trump) no va a impulsar un camino hacia la ciudadanía. No lo hizo en el pasado, y no lo hará en el futuro. Conocemos a Donald Trump y cómo habla sobre inmigración”.

La importancia del voto latino para Harris

La candidata progresista resaltó la importancia del voto latino en las próximas elecciones: “El voto latino en esta elección es muy importante”. Reconoció además que las comunidades latinas están comprometidas con el crecimiento y prosperidad del país.

“Sé lo suficientemente bien que las personas de las que estamos hablando creen en nuestro país, aman nuestro país, están dedicadas a su crecimiento”, agregó Harris.

La actual vicepresidenta apuntó que el futuro debe orientarse hacia adelante y no retroceder e instó a los votantes en considerar quién tiene un plan real para abordar este tipo de problemas: “Donald Trump está tratando de llevarnos hacia atrás. No está tratando de llevarnos hacia adelante”.

Harris espera trabajar con el Gobierno de Sheinbaum

Respecto a la presidenta recientemente en ejercicio de México, Claudia Sheinbaum, Harris dijo que aspira que ambas puedan trabajar en conjunto y destacó la labor que ha tenido con el vecino país en los últimos años

“La felicité (cuando ganó las elecciones) y espero trabajar con ella. He hecho mucho trabajo con el gobierno mexicano a lo largo de los años. Cuando fui Fiscal General de California, lideré un grupo bipartidista de fiscales generales a la Ciudad de México para trabajar con fiscales generales mexicanos sobre el tema del tráfico, el tráfico de armas, drogas y seres humanos por parte de los cárteles“, afirmó.

