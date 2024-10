Jueza latina murió en accidente de moto en Nueva York

Dawn Jiménez Salta, jueza de la Corte Suprema del estado Nueva York en el condado Nassau (Long Island), murió en un accidente de motocicleta.

La jueza de 60 años, nativa de Brooklyn (NYC), era pasajera en una moto Harley-Davidson modelo 2007 que se estrelló contra la parte trasera de una camioneta SUV cerca de Exit 68 en Long Island Expressway (LIE) en Yaphank el domingo poco después de las 5:30 p.m., dijo la policía del condado Suffolk.

Fue uno de los dos accidentes mortales que involucraron a una motocicleta en la autopista LIE en un lapso de 12 horas. En el otro caso un conductor hispano fue acusado de conducir borracho al chocar fatalmente al motorizado Idris Shehu (20) alrededor de la 1:15 a.m. del lunes, cerca de Exit 57.

Jiménez Salta fue llevada al Long Island Community Hospital in Patchogue, donde la declararon muerta. Frederick Fischer (65), conductor de la motocicleta, resultó gravemente herido y fue trasladado al Stony Brook University Hospital, informó New York Post. No se reportaron otras lesiones graves y nadie ha sido acusado de ningún delito por el accidente.

Fischer conducía la motocicleta cuando chocó contra la parte trasera de un todoterreno Lexus que había disminuido la velocidad debido al tráfico. Ese auto luego continuó hacia adelante y chocó contra un Audi que también estaba en el atasco, dijo la policía.

“La Oficina del Fiscal de Distrito del condado Nassau está profundamente entristecida por el trágico fallecimiento de la jueza de la Corte Suprema del Condado de Nassau, Dawn Jiménez”, dijo un portavoz al portal Patch.com.

“Será bien recordada”, dijo Holly Peck, asociada de Abrams Fensterman, quien se desempeñó como abogada judicial de Jiménez Salta desde 2010 hasta 2022. La recordó como una jueza dedicada. “Era concienzuda. Prestaba atención a los detalles y escuchaba a ambas partes”, dijo citada por el portal Law.com.

En una declaración Verna L. Saunders, presidenta de la Asociación de Jueces de la Corte Suprema del estado Nueva York, se refirió a Jiménez Salta como “una jurista dedicada que sirvió al pueblo del Estado de Nueva York con distinción (…) La extrañaremos verdaderamente”.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 por el entonces nuevo alcalde Bill de Blasio, quien prometió hacer que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para este año 2024. Pero la realidad muestra todo lo contrario.

Este mes varias calles de Nueva York ya comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, aprobada en mayo, en honor a un niño de 12 años que murió atropellado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).