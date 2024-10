Shakira revela que lanzará más discos para “sanar” tras su ruptura con Gerard Piqué

A más de 2 años del anuncio de su separación del ex futbolista español Gerard Piqué, Shakira volvió a “abrir su corazón” y reveló nuevos detalles sobre la forma en la que este suceso cambió su perspectiva sobre las relaciones amorosas.

Durante su más reciente entrevista con el medio GQ, en su versión española, la intérprete de 47 años reveló que su último disco, “Las Mujeres Ya No Lloran”, lanzado en marzo de este año, retrata un poco del proceso de sanación al que se ha “sometido” tras su mediática relación con el también empresario deportivo.

No fue fácil reconocer toda la vulnerabilidad que estaba sintiendo en el momento en que escribí este álbum, y luego ponerla al descubierto. Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo, pero no pude realmente comenzar a hacer ese duelo hasta que me puse a escribir música” Shakira – Cantante

De acuerdo con la intérprete de “Waka Waka”, cada canción publicada, incluso antes del estreno de su nuevo disco, se convirtió en una especie de “pequeño exorcismo”.

Shakira pretende usar la música para sanar

En la misma entrevista, la también empresaria mencionó que, a diferencia de sus primeras composiciones en donde hablaba de “querer hasta morir”, su visión del amor cambió de manera radical tras su separación de Piqué y la forma en la que esta ocurrió.

El amor de pareja me defraudó. Afectó a mi idiosincrasia. Es irremediable, por el momento, al menos, que haya perdido la confianza en el otro. El proceso de sanación es largo. ¡Me llevará varios álbumes! Shakira – Cantante

Sin embargo, y como lo mencionó en meses anteriores tras el estreno de su duodécimo disco de estudio, este traumático hecho le ha mostrado que la “amistad es más larga que el amor”: “Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. Yo no sabía que era así. La vida me quitó un marido pero me dio tantos amigos. Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis amigos. Algo tuve que haber hecho bien en la vida para tener tanta gente que me quiere”.

A pesar de lo anterior, la intérprete de “Día de Enero” también confesó que ha sufrido la “traición” de un gran número de amistades a lo largo del tiempo.

También ha habido gente que me ha traicionado, dado la espalda, reventado por dentro. Gente que en el momento en que más la necesitaba no estuvo. Pero por cada uno que no estuvo, hay cinco más que sí estaban. Me di cuenta de que esas amistades que están ahí desde hace más de 20 años, o incluso otras más nuevas a pruebas de bala, son una recompensa de la vida. Cuando hay tanto dolor, Dios aprieta pero no ahoga”. Shakira – Cantante

Actualmente, y luego del anuncio del aplazamiento de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en Estados Unidos y Canadá hasta mayo de 2025, Shakira se encuentra en proceso de preparación para la misma, la cual dará inicio, ahora, el 11 de febrero en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil.

