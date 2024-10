Tim Cook hace una confesión tras las bajas ventas del Apple Vision Pro

En una reciente entrevista con el Wall Street Journal, Tim Cook, CEO de Apple, habló sobre el futuro del Apple Vision Pro, el revolucionario dispositivo de realidad extendida que la compañía lanzó en 2023.

Aunque el producto ha sido objeto de gran expectación desde su presentación, aún no está disponible en todos los mercados, y los rumores sobre una versión más económica siguen en aumento. Cook arrojó luz sobre la visión a largo plazo de Apple para este dispositivo, su impacto emocional y las mejoras que los usuarios pueden esperar en los próximos años.

Durante la entrevista, Cook reafirmó una de las filosofías clave de Apple: “No first, but best” (No los primeros, pero los mejores). Este principio guía el desarrollo de productos de la compañía, y según el CEO, Apple no se preocupa por ser la primera en lanzar un nuevo dispositivo al mercado. En su lugar, se enfocan en perfeccionarlo para que ofrezca una experiencia única y de alta calidad, asegurando que mejore la vida de los usuarios.

Esta mentalidad se refleja claramente en el proceso detrás del Apple Vision Pro. Mientras otras empresas han lanzado dispositivos de realidad aumentada o virtual, Apple ha invertido años en crear un producto que consideran superior, tanto en tecnología como en experiencia de usuario. Para Cook, lo importante es que el Apple Vision Pro no solo sea avanzado, sino que también enriquezca el día a día de las personas, cumpliendo con los altos estándares de la compañía.

Tim Cook y su uso personal del Apple Vision Pro

Una parte destacada de la entrevista fue cuando Cook compartió cómo él mismo utiliza el Apple Vision Pro en su vida cotidiana. Reveló que el dispositivo es útil tanto para el trabajo como para el entretenimiento, gracias a su capacidad de multitarea y su diseño inmersivo.

* En el trabajo: Cook utiliza el Apple Vision Pro para gestionar múltiples tareas simultáneamente, aprovechando la capacidad del dispositivo para abrir varias ventanas y aplicaciones al mismo tiempo. Este tipo de funcionalidad permite un flujo de trabajo más eficiente y productivo.

* En el entretenimiento: Fuera del entorno laboral, el CEO prefiere usar el dispositivo para relajarse, proyectando series como Ted Lasso y The Morning Show en el techo mientras se acomoda en el sofá. Esta capacidad de crear un cine personal inmersivo resalta la versatilidad del Apple Vision Pro para adaptarse a diferentes escenarios de uso.

Cook también reconoció que, con un precio inicial de $3,499 dólares, el Apple Vision Pro no es un dispositivo para el mercado masivo en este momento. De hecho, lo describió como un producto para “early adopters” y personas que desean experimentar la “tecnología del mañana hoy”. Sin embargo, Cook fue optimista sobre la evolución del dispositivo, sugiriendo que futuras versiones podrían ser más ligeras y asequibles, lo que ampliaría su atractivo a un público más amplio.

Los rumores sobre una versión más económica del Apple Vision Pro han circulado durante meses. Según diversas fuentes, Apple estaría trabajando en un modelo que reduciría el precio en torno a un 40%, situándolo en los $1,999. Esta versión más accesible podría llegar al mercado en aproximadamente un año, abriendo las puertas a más consumidores que buscan sumergirse en la realidad extendida sin desembolsar una gran cantidad de dinero.

El impacto emocional del Apple Vision Pro

Para Cook, el verdadero valor del Apple Vision Pro no radica solo en sus capacidades tecnológicas, sino en el impacto emocional que puede tener en los usuarios. Durante la entrevista, el CEO destacó cómo el dispositivo permite revivir momentos del pasado de manera inmersiva, transportando a los usuarios a esos recuerdos. “Es como una máquina del tiempo”, dijo Cook, haciendo referencia a la capacidad del dispositivo para hacer que fotos y videos cobren vida de una forma que ninguna otra tecnología ha logrado.

Además, citó al director de la próxima película “Wicked”, quien ha estado utilizando el Apple Vision Pro desde el primer día de su lanzamiento. Cook recordó una frase de Steve Jobs, en la que describía a los ordenadores como “bicicletas para la mente”, y añadió que el Apple Vision Pro es más como “un cohete para la mente”, dado su poder para transformar la forma en que experimentamos la realidad.

El futuro del Apple Vision Pro

Aunque Cook reconoció que el precio actual del Apple Vision Pro es una barrera para muchos consumidores, dejó claro que Apple está comprometida con la evolución de este producto. La compañía ve el Apple Vision Pro como una tecnología revolucionaria, al nivel del Mac, el iPod o el iPhone, que tiene el potencial de cambiar la forma en que interactuamos con el mundo digital.

Con futuras versiones más accesibles en camino y una visión clara de lo que el dispositivo puede lograr, Apple está apostando fuerte por el Apple Vision Pro como la próxima gran revolución tecnológica.

