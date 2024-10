Lanzan documental centrado en los últimos días de Liam Payne

A más de una semana del fallecimiento del cantante británico Liam Payne, por una caída desde el tercer piso del hotel Casa Sur, en Buenos Aires, Argentina, una de las plataformas de streaming de Disney, Hulu, estrenó el documental “Liam Payne ‘s Final Days”, el cual aborda los últimos días del artista antes de su muerte.

El documental, el cual forma parte de la serie “Impact x Nightline” de ABC News Studio, fue estrenado el 24 de octubre y consta de un único episodio.

El material tiene como guía a la periodista Juju Chang, quien incluyó una serie de entrevistas con personas cercanas al ex integrante de la boy band One Direction como Mary Byrne, ex concursante de X-Factor, así como algunos especialistas como la psicóloga social Azadeh Aalai.

Drogas, una habitación de hotel destrozada y una caída mortal: cómo Liam Payne de One Direction murió trágicamente. La repentina muerte del cantante de la banda de chicos provocó nuevas preguntas sobre el lado oscuro de la fama. ¿Cómo se desvaneció la brillante estrella del joven de 31 años de forma tan dramática?” Sipnosis de "Liam Payne 's Final Days"

https://t.co/X5skSR9pnX The ABC News special "Liam Payne's Final Days" hits Hulu today. pic.twitter.com/5VTz0iHkGh — Rod Ryan Show (@rodryanshow) October 24, 2024

Aunado a los participantes anteriores, el documental también añadió testimonios de fanáticos de la banda británica que relataron

La investigación sobre Liam Payne continúa

Previo al lanzamiento del documental que retrata los últimos días de la vida de Liam Payne, el medio especializado TMZ reveló que la fiscalía argentina allanó la habitación en donde se hospedaba la ex estrella inglesa con la finalidad de esclarecer diversos detalles captados en las imágenes capturadas.

Y es que tras la publicación de las primeras fotografías del cuarto de Payne, llamó la atención la presencia de diversos componentes como papel aluminio, polvo blanco y una caja vacía de un jabón de la marca Dove.

Precisamente fue este último elemento el que despertó inmemorables sospechas en las autoridades, quienes, de acuerdo con el mismo medio, están considerando la posibilidad de que un empleado del hotel le entregó las drogas a Liam en dicha caja de papel.

Por lo anterior, la fiscalía se encuentra investigando a los empleados del hotel Casa Sur, ubicado en la exclusiva zona de Palermo, destacando un trabajador que habría proporcionado un medicamento contra la ansiedad al cantante horas antes de su muerte.

“Liam Payne”:

Porque así habría quedado su cuarto de hotel, piña a la televisión y drogas repartidas por la mesa pic.twitter.com/3Lih3bKIkU — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) October 16, 2024

Aunado a lo anterior, los agentes de seguridad catearon la habitación de Payne para revisar correos electrónicos, documentos y otras pruebas con el objetivo de identificar a la persona que habría facilitado las drogas al ex One Direction.

Hasta el momento, y luego de que autoridades argentinas negaran la revelación de los resultados oficiales del análisis forense del cadáver, se continúa sobre la línea de investigación de un accidente trágico.

