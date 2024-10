Los mejores destinos en Estados Unidos para disfrutar de Halloween

Con la llegada del otoño, Estados Unidos se viste de dorado, las temperaturas bajan y, sobre todo, las calles se llenan de fantasmas, calabazas y disfraces. Halloween, una de las festividades más populares del país, trae consigo celebraciones llenas de misterio y diversión.

Según la National Retail Federation, el 72% de la población estadounidense planea participar en los festejos, ya sea asistiendo a desfiles, organizando fiestas de disfraces, decorando sus hogares o entregando dulces a los pequeños trick-or-treaters. Solo en golosinas, se estima que los estadounidenses gastarán $3,500 millones de dólares durante esta temporada.

Si estás buscando el lugar perfecto para sumergirte en el espíritu de Halloween y disfrutar de experiencias únicas, te presentamos los mejores destinos en EE.UU. Desde las leyendas de Salem hasta las extravagantes fiestas de Nueva Orleans, estos lugares ofrecen actividades inolvidables tanto para adultos como para niños.

Los 3 mejores destinos para celebrar Halloween en EE.UU.

1) Salem, Massachusetts: Historia y misterio en cada rincón

Salem es el sitio por excelencia para celebrar Halloween. (Foto. Steven Senne/AP)

Salem es sin duda el destino por excelencia cuando se habla de Halloween en EE.UU. Famoso por los juicios de brujas que tuvieron lugar en el siglo XVII, este pintoresco pueblo ha sabido capitalizar su historia y convertirla en una experiencia llena de misterio. Durante todo el mes de octubre, la ciudad celebra el evento Salem Haunted Happenings, un festival que incluye desfiles, noches de cine al aire libre, mercados de artesanías, y el famoso Grand Masquerade Ball, un baile de disfraces lleno de lujo y misticismo.

Para aquellos que buscan un enfoque más familiar, Salem ofrece el Salem Common Kid’s Fun Fest, un evento diseñado especialmente para los más pequeños. Durante los fines de semana de octubre, los niños pueden disfrutar de juegos, paseos y diversas actividades temáticas. Otra atracción imperdible es el Ghost Scavenger Hunt en el Old Town Hall, una experiencia interactiva que combina una búsqueda del tesoro con una caza de fantasmas, ideal para todas las edades.

Salem no solo ofrece diversión y actividades para todas las edades, sino que también es un lugar perfecto para los amantes de la historia. Aquí podrás visitar museos dedicados a las brujas, recorrer casas históricas y aprender más sobre las creencias y miedos que marcaron a esta comunidad en el pasado. Este lugar combina perfectamente la educación con el entretenimiento, convirtiéndolo en uno de los destinos más buscados durante la temporada de Halloween.

2) Nueva Orleans, Louisiana: Diversión escalofriante y cultura vibrante

En Nueva Orleans encontrarás actividades en Halloween para chicos y grandes. (Foto: Gerald Herbert/AP)

Conocida por sus festivales extravagantes y su atmósfera vibrante, Nueva Orleans es otro destino imprescindible para vivir una experiencia de Halloween inolvidable. La ciudad, famosa por su pasado lleno de leyendas, ofrece una mezcla única de misterio, música y tradición que atrae a miles de visitantes cada año.

Uno de los eventos más destacados es el Krewe of Boo, el desfile de Halloween más grande y famoso de la ciudad. Este evento, con sus carrozas temáticas y personajes escalofriantes, es ideal tanto para adultos como para niños. Pero la diversión no termina ahí. Para las familias, está el Boo Carré, un evento gratuito que incluye música en vivo, actividades para niños, y la Spooky Second Line, una procesión que invita a las familias a unirse a la celebración con disfraces y mucha energía.

Nueva Orleans también es famosa por sus tours de fantasmas, que te llevan a través del histórico French Quarter, donde conocerás historias sobre vampiros, fantasmas y otros seres sobrenaturales que forman parte de la rica tradición oral de la ciudad. Además, los más valientes pueden visitar el famoso Cementerio de San Luis, uno de los más antiguos y misteriosos del país, que alberga la tumba de Marie Laveau, la famosa reina del vudú.

3) San José, California: Una mansión llena de enigmas

San José es conocida por sus mansiones en donde se registra actividad paranormal. (Foto: Shutterstock)

Si prefieres algo más relacionado con lo paranormal, San José ofrece una de las experiencias más intrigantes de Halloween: la Winchester Mystery House. Esta mansión, construida por Sarah Winchester, viuda del magnate de las armas William Winchester, es famosa por su arquitectura única y misteriosa. La casa está llena de escaleras que no llevan a ninguna parte, puertas que se abren hacia paredes y pasillos laberínticos, todo supuestamente diseñado para confundir a los espíritus que, según la leyenda, acechaban a Sarah.

Durante Halloween, la Winchester Mystery House ofrece recorridos especiales por la noche, conocidos como Unhinged, donde los visitantes pueden explorar los rincones más oscuros de la mansión a la luz de las linternas. Esta experiencia promete ser tan espeluznante como entretenida, ideal para aquellos que buscan una dosis de adrenalina y misterio.

Además de la mansión, San José es hogar de otros lugares con fama de estar embrujados. Los restaurantes La Forêt y Grandview son conocidos por ser sitios donde se han reportado encuentros paranormales. Para los interesados en lo sobrenatural, estos destinos ofrecen una experiencia única, combinando una excelente gastronomía con un ambiente lleno de historias y leyendas.

Cada uno de estos lugares tiene su propio encanto y ofrece actividades que aseguran momentos inolvidables para toda la familia. Así que, si estás planeando unas vacaciones temáticas de Halloween, considera uno de estos destinos para vivir una spooky season que jamás olvidarás.

