Messi comanda lista de finalistas al MPV de la MLS 2024

La Major League Soccer dio a conocer a los finalistas para los premios de la temporada 2024 y los dos grandes amigos del Inter Miami son candidatos al Jugador Más Valioso.

La MLS dio a conocer que un total de 15 clubes tienen representación entre los nominados finalistas a los premios e Inter Miami es el club que más aporta con seis finalistas en cinco categorías diferentes.

Entre los finalistas del MVP destacan Lionel Messi, Luis Suárez, Cucho Hernández, Evander y Christian Benteke, quienes pelearán por el distintivo que reconocerá al mejor futbolista de la temporada.

Las votaciones fueron representadas por staff de los equipos, los jugadores y los medios de comunicación, dando un total de. 33.3% de las votaciones para elegir a estos finalistas en las ocho categorías.

Messi tiene como principal contra haber disputado sólo el 55% de los encuentros con el Inter Miami en lo que va de la temporada, pero las estadísticas son más que positivas. El 10 aportó 20 tantos y 16 asistencias en nada más que 19 partidos con el equipo de Florida.

“Sobre Leo me repito, cada vez que me preguntan, que creo que se merece todos los premios que le puedan dar. Creo que es el mejor jugador del mundo, con mucha intensidad respecto al resto y hasta que se retire. Estoy seguro que ganará el MVP y si no lo gana pues ya no es decisión de nadie, es la gente que vota pero bueno, para mí es el mejor”, expresó su amigo y compañero Jordi Alba.

Además del gran andar de Leo, Inter Miami contó con otros 20 goles de Suárez y nueve asistencias. El uruguayo disputó 27 encuentros y también fue decisivo para que el equipo se quede con la Supporters’ Shield y rompa el récord de puntos en temporada regular.

Ninguno de los otros tres nominados supera en Goles + Asistencias a Leo, aunque Cucho Hernández estuvo cerca con 19 G y 14 A.

Por otra parte, Tata Martino comparte terna a Entrenador del año junto con Chris Armas y Wilfried Nanci. Además, Luca Orellano, formado en Vélez Sarsfield, está nominado a Revelación del Año de la MLS.

Messi cerca de otro récord en la MLS

De acuerdo a la información de la MLS y la misma franquicia del Sur de la Florida, Messi fue electo por sexta ocasión con reconocimiento como el más valioso de una jornada, por lo que se suma a Carlos Vela (2019) y Jason Kreis (1999) como los únicos futbolistas en la historia de la liga en alcanzar esta cifra.

Un detalle interesante, en estas dos ocasiones anteriores, Vela y Kreis fueron elegidos ganadores del Landon Donovan MVP en cada una de estas campañas, con lo que se antoja bastante probable que Messi pueda recibir este galardón individual como el más valioso de la temporada regular en Major League Soccer 2024.

