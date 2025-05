Salma Hayek posa en bikini a los 58 años para Sports Illustrated Swimsuit

La actriz Salma Hayek acaba de lograr con sus espectaculares 58 años lo que muchos consideran un hito en la industria del entretenimiento. ¿El motivo? acaba de protagonizar la portada de la famosa revista Sports Illustrated Swimsuit. Siendo esta la primera vez que la mexicana aparece en la famosa publicación.

La revelación la hizo la propia Salma en el programa ‘Today’, donde se presentó para mostrar por primera vez la portada que está causado sensación.

Para la sesión de fotos, Salma lució un sexy bikini color verde olivo. El conjunto incluía un sostén push up con cuello halter y un bikini de cintura baja atado a los costados que le dio ese toque justo de sensualidad y elegancia que solo ella sabe llevar.

Para complementar su look, utilizó con un collar con una piedra verde que hacía perfecta sintonía con el outfit, y sus anillos de matrimonio. Dejando claro que sigue siendo un ícono de belleza y estilo.

El maquillaje fue minimalista, con tonos marrones en los párpados, labios nude y un look “recién salida del agua” con el cabello húmedo entre las manos. Una estética natural y sin pretensiones con la que dejó claro que a veces menos, es más.

Durante su participación en el programa, Salma no solo mostró la portada, sino que también se sinceró con el público sobre lo que significa para ella este momento tan especial.

“¡Es tan extraño! ¡Tengo casi 60 años! A estas alturas, no se me habría pasado por la cabeza”, exclamó. Luego, con la autenticidad que la caracteriza, confesó que lo primero que sintió fue el famoso síndrome del impostor: “Lo primero que te da es… ¿Cómo se dice?… el síndrome del impostor. El síndrome del impostor te afecta inmediatamente”, declaró.

Y es que, según contó, durante su juventud miraba la revista para ver a las “modelos guapísimas del momento”, pero jamás se imaginó ser una de ellas, sobre todo porque no creía cumplir con el estereotipo del cuerpo “ideal” que solía dominar esas páginas.

“Recuerdo que cuando era joven y ‘hot’, solía mirar esta revista. Quería ver quién era la nueva modelo guapísima, la chica del momento. Y nunca se me pasó por la cabeza que pudiera salir en esa portada porque no se parecían a mí. Mi cuerpo no es precisamente el de una modelo y nunca pensé que fuera posible. ¿Y que pase a los 58? Es realmente impactante”, aseguró.

Además, en su cuenta de Instagram, Salma compartió un video del behind the scenes de la sesión, donde aparece posando en piscinas, playas y varios escenarios de ensueño, enfundada en distintos bañadores que realzan su espectacular figura.

Sin duda, este logro es otro triunfo personal en la carrera de Salma Hayek, quien vuelve a demostrar que es una mujer segura, sensual y exitosa, a sus casi 60 años.

