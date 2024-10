¿Por qué 6ix9ine suspendió su gira de conciertos? 

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine anunció este 24 de octubre que suspendió su gira porque tiene una citación en su contra por presunto consumo de drogas.

En su cuenta en Instagram, el intérprete de ‘Pa Ti’ habló de esta nueva controversia en su vida, en la que una vez más tendrá que enfrentarse a la justicia.

“Tenía una gira completa programada para el 16, 17, 19 y 26 de octubre. En Alemania, Dubái, Bulgaria, Rusia, literalmente hoy me llegó la probatoria, tengo la corte el 29 de este mes”, dijo.

En el documento legal indica que en septiembre dio positivo para marihuana. Sin embargo, Daniel Hernández afirmó que lamenta esta situación, pues solo le falta unos meses para terminar su libertad condicional.

“Ya casi termino mi libertad condicional, termina el 2 de abril de 2025. He estado en libertad condicional durante cinco años. Ahora que llega el final de la prueba, no lo sé”, dijo.

Luego de esto, comentó: “Ellos solo, escuchen, cualquiera que conozca a Dany, cualquiera que conozca a Tekashi, yo no consumo drogas. Yo no fumo marihuana, si alguna vez me has visto con un porro te daré $50.000 dólares”.

Desde que terminó con Yailin La Más Viral las cosas no han estado bien para el famoso y eso es algo de lo que han hablado sus fanáticos.

Algunos de los mensajes que le han dejado al respecto son: “Ese pobre hombre se juntó con Yailin y lo que le cayó fue sal, como Anuel”, “Después de que se metió con esa muchacha le ha ido peor en la vida”, “A ese hombre le cayeron las 7 plagas de Egipto”.

Otros afirmaron: “Aquí no se trata de si lo vieron o no. Son las pruebas de laboratorio que salieron positivas. Él nunca es responsable de sus acciones. ¡Siempre hay ‘alguien’ que le quiere hacer un daño!! ¡Ahora está en USA! Que le diga a la corte que le están tendiendo una trampa y que los resultados están alterados”.

Sigue leyendo:

• ¿Fan de su relación? Yailin La Más Viral va a concierto de Christian Nodal y canta con emoción

• Yailin La Más Viral deslumbra con su figura mientras disfruta sus vacaciones con Tekashi y Cattleya

• Yailin La Más Viral reapareció en Instagram con unas sensuales fotos en bikini