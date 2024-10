Tom Holland confirma rodaje de “Spider-Man 4”

El actor Tom Holland confirmó que el rodaje de “Spider-Man 4” comenzará a filmarse en el verano de 2025, generando una gran expectación entre los fanáticos del famoso superhéroe. Desde su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Holland ha capturado la esencia de Peter Parker, convirtiéndose en uno de los favoritos del público.

La noticia del nuevo proyecto fue revelada en una reciente entrevista que ofreció en el programa ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, donde Holland expresó su entusiasmo por volver a interpretar al icónico personaje.

“Todo está en orden, ya casi estamos listos. ¡Es muy emocionante! No puedo esperar“, comentó el actor.

Este anuncio llega tras el éxito de “Spider-Man: No Way Home”, que no solo rompió récords de taquilla, sino que también recibió elogios de la crítica por su emocionante historia y presentó a los Spider-Man anteriores, Tobey Maguire y Andrew Garfield. La película dejó abiertas varias tramas que podrían ser exploradas en la cuarta entrega.

El histrión describió la experiencia de filmar junto a Maguire y Garfield como “el momento más destacado de mi carrera” y compartió anécdotas sobre cómo mantuvieron el secreto.

“Estábamos en una burbuja. Tobey y Andrew venían a filmar como si fuera una capa, era como algo sacado de La Guerra de las Galaxias. Era divertidísimo”, aseguró.

Aunque los detalles sobre la trama de “Spider-Man 4” siguen siendo escasos, Holland ha estado involucrado en su desarrollo. Anteriormente, mencionó que había leído un borrador del guion junto a su novia y coprotagonista, Zendaya.

“Lo leí hace tres semanas y realmente me cautivó. Zendaya y yo nos sentamos a leerlo juntos y, en algunos momentos, estábamos dando saltos en la sala de estar, como si fuera una película real que se merece el respeto de los fans”, comentó en el podcast Rich Roll.

También se ha informado que el director Destin Daniel Cretton, famoso por su trabajo en “Shang-Chi”, está en conversaciones para dirigir esta nueva entrega, reemplazando a Jon Watts, quien dirigió las tres películas anteriores.

Los fanáticos de Spider-Man han estado pidiendo más historias desde la última película. La representación de Holland del personaje ha resonado profundamente, y muchos esperan que “Spider-Man 4” pueda superar las expectativas.

Con el anuncio de esta nueva película, los seguidores del héroe arácnido se preparan para más aventuras en la pantalla grande, y el universo de Marvel continúa expandiéndose con nuevas posibilidades narrativas.

