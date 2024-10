Robert García da los nombres de dos posibles rivales para Anthony Joshua

El entrenador de boxeo mexicoamericano, Robert García, consideró que el peleador británico Anthony Joshua ya hizo suficiente en su carrera como profesional y reconoció que está a las puertas de su retiro; aunque sostuvo que le gustaría verlo enfrentarse contra dos súper estrellas antes de poder colgar los guantes formalmente.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo, donde detalló que le gustaría verlo enfrentarse contra Tyson Fury y Deontay Wilder antes de que anuncie el final de su carrera para que pueda despedirse por todo lo alto.

“Yo pienso que ya ha hecho lo suficiente para retirarse y ser el gran ídolo que es allá en Inglaterra. Todo el mundo lo quiere mucho, es una persona que se da a querer mucho, no es una persona que anda presumiendo carros, joyas, nada de eso. Es un tipo simple, de su público”, expresó.

García estuvo en la esquina de Anthony Joshua en el icónico combate cuando fue superado por el ucraniano Oleksandr Usyk y posteriormente en su revancha; al analizar su tiempo de trabajo con él consideró que tiene todas las habilidades para ser un verdadero referente del boxeo británico y especialmente en poder superar a Fury y Wilder en el cuadrilátero.

“Los meses que estuve con él es una persona bien humilde, todos lo quiere allá, se porta bien con la gente, así que ya es un ídolo. Dinero no ocupa porque ha hecho mucho dinero, está bien, puede vivir el resto de su vida cómodamente. Pero por orgullo, yo pienso que todavía hay dos peleas que a mí me gustaría verlas”, agregó.

Al analizar las capacidades de Tyson Fury y Deontay Wilder, el mexicoamericano sostuvo que desea poder verlo enfrentarse contra dos de las figuras más destacadas de la actualidad y poder retirarse con un mejor registro del que posee actualmente.

“Una contra Tyson Fury, porque es una rivalidad que la gente siempre se va a quedar con ganas de ver. Y aunque (Joshua) apenas perdió y Tyson tiene la pelea con Usyk, que no sé cómo le vaya a ir. Aunque pierda, también la pelea se puede hacer porque es una pelea que especialmente en Europa la gente quiere ver, y ellos llenan el estadio más grande que hay en toda Europa. Lo van a llenar porque la gente todavía quiere verlos”.

“Otra es con Wilder, esa pelea también. Anthony perdió su última pelea, Wilder también. Pienso que esa pelea también llama la atención, esas dos peleas por el orgullo, por decir ‘se las voy a dar al público’, hemos estado con ganas de verlas, me gustaría verlas, ya no me interesaría verlo con nadie más, salvo con ellos dos”, concluyó.

