Knicks se estrenaron en el Madison Square Garden con paliza ante Pacers

Los New York Knicks se estrenaron a lo grande en el Madison Square Garden con una paliza 123-98 ante los Indiana Pacers.

El dominicano Karl-Anthony Towns totalizó 21 puntos y 15 rebotes al debutar en casa con los Knicks, mientras que Jalen Brunson anotó 26 unidades para apuntalar el primer triunfo en la naciente temporada de NBA.

Además contaron con los valiosos aportes de Mikal Bridges también anotó 21 puntos y Josh Hart contabilizó 20 tantos y 10 rebotes por los Knicks, quienes se recuperaron de forma destacada después de haber sido superados 132-109 en Boston el martes en el partido inaugural de la temporada de la NBA.

Nueva York limitó a los Pacers a sólo 3 de 30 tiros desde la línea de 3 puntos dos noches después de que los Celtics igualaran un récord de la NBA con 29 triples.

El 10 por ciento de tiros desde más allá del arco fue el más bajo de un oponente de los Knicks desde el 19 de marzo de 2018, cuando los Chicago Bulls también dispararon 3 de 30.

Después de encajar 29 triples en Boston, que igualó así el récord en un partido de la NBA, los Knicks, con una estupenda defensa, limitaron a los Pacers a un horrible 3 de 30 desde el perímetro.

En cambio, los Knicks metieron el 52,4 % de sus tiros de campo y el 44,4 % de sus intentos de tres (12 de 27).

El partido dejó una anécdota relacionada con la MLB , ya que durante el último cuarto el público se puso en pie y empezó a gritar “Let’s Go Yankees” tras un jonrón de los New York Yankees en el primer partido de las Series Mundiales ante Los Angeles Dodgers.

Tyrese Haliburton no anotó en poco menos de 26 minutos para los Pacers, que terminaron con menos de 100 puntos por segunda vez desde el comienzo de la temporada pasada y registraron su peor porcentaje de tiros de tres puntos durante ese lapso.

Fue apenas la tercera vez que Haliburton no anotó en 262 juegos de temporada regular y la primera desde el 1 de marzo, cuando no anotó en más de 22 minutos contra los New Orleans Pelicans.

Bennedict Mathurin anotó 20 puntos, el máximo del equipo, saliendo desde el banco para los Pacers, cuyo porcentaje de tiros de tres puntos fue el peor desde que acertaron 2 de 25 (8,0 por ciento) contra Los Ángeles Lakers el 19 de enero de 2018.

Myles Turner anotó 13 puntos y siete rebotes, mientras que Pascal Siakam anotó 12 puntos para Indiana. Jarace Walker (12 puntos) e Isaiah Jackson (10 puntos) también aportaron cifras dobles saliendo desde el banquillo.

